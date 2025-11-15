Slušaj vest

Kralj Čarls proslavio je svoj 77. rođendan u prikladnom okruženju - u legendarnom zamku u Južnom Velsu. Čestitke su stigle sa svih strana, ali je ona iz Kalifornije od princa Harija i njegove supruge Megan Markl i ovog puta izostala.

Kralj Čarls koji je juče proslavio rođendan dočekan je uz ovacije i s posebnom rođendanskom tortom u zamku Kifartf u Južnom Velsu. Slavlju su prisustvovali predstavnici Kraljevskog fonda i Kraljevskog društva za osteoporozu. Velška komičarka i spisateljica Rut Džouns i modni dizajner Džulijen Makdonald bili su među zvanicama, zajedno sa predstavnicima lokalnih preduzeća.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na proslavi njegovog 77. rođendana Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Zamak izgrađen 1825. godine smatra se jednom od najznačajnijih istorijskih građevina Velsa, a sada služi kao muzej i umetnička galerija. Ovaj orijentir je trenutno u centru dugoročnih napora za restauraciju usmerenih na očuvanje njegovog nasleđa i proširenje njegovih galerija i parka od 160 hektara za buduće generacije.

U prisustvu kraljice Kamile i gostiju na prijemu, Čarls je isekao svoju rođendansku tortu koja je bila u obliku zamka, a onda je, kako tradicija nalaže, izašao da pozdravi članove lokalne zajednice ispred dvorca.

Ranije juče, Čarlsov sin i naslednik princ Vilijam i princeza Kejt poslali su mu najlepše čestitke za rođendan putem društvenih mreža podelivši njegov novi zvanični portret, dok je Bakingemska palata zahvalila svima na porukama koje su uputili kralju povodom njegovog rođendana.

Uprkos naporima za pomirenje, i ovoga puta izostala je čestitka mlađeg sina, princa Harija i njegove supruge Megan Markl. "Sramota, makar toliko je mogao da učini za svog oca", komentariše se na mrežama.

Princ Hari nije čestitao ocu rođendan Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rođendan kralja Čarlsa dolazi na kraju veoma teškog perioda za kraljevsku porodicu. Morao je da se suoči sa obnovljenim posledicama veze svog brata, bivšeg princa Endrua sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom - što je kulminiralo time što je Čarls oduzeo bratu poslednje kraljevske titule i proterao ga iz njegovog doma, Kraljevske lože u Vindzoru, da živi u izolaciji na privatnom imanju Sandringem u Norfolku, 110 milja severno od Londona.

