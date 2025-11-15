Supruga posrnulog pevača rukom prekrivala intimne delove tela, a tek kad se okrenula, svima popadale vilice od smelosti (FOTO)
Hejli Biber ponovo je pokazala da besprekoran stil može biti i sofisticiran i zavodljiv u isto vreme.
U noćnom izlasku u Los Anđelesu izazvala je veliku pažnju paparaca pojavivši se u atraktivnoj, potpuno providnoj crnoj haljini koja je naglasila njenu figuru i modni senzibilitet.
Haljina s dubokim dekolteom i efektom sitnih kristala blještala je na svetlima foto-aparata, dok su otvorena leđa i visoki prorez čitav stajling učinili još dramatičnijim.
Kad je izlazila iz zgrade rukom je pokrivala grudi da ne pokaže previše u haljini providnog materijala, a apsolutno svi gledali su u gola leđa i detalj na dnu haljine.
Hejli Biber se za pevača Džastina Bibera udala 2018. godine, a prošle godine je rodila njihovo prvo dete, sina Džeka Bluza.
I dok Hejli očarava svojim dobrim izgledom, njen suprug zabrinjava javnost svojim stanjem i ponašanjem.
