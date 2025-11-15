Slušaj vest

Hejli Biber ponovo je pokazala da besprekoran stil može biti i sofisticiran i zavodljiv u isto vreme.

Hejli Biber
Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U noćnom izlasku u Los Anđelesu izazvala je veliku pažnju paparaca pojavivši se u atraktivnoj, potpuno providnoj crnoj haljini koja je naglasila njenu figuru i modni senzibilitet.

Hejli Biber
Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Haljina s dubokim dekolteom i efektom sitnih kristala blještala je na svetlima foto-aparata, dok su otvorena leđa i visoki prorez čitav stajling učinili još dramatičnijim.

Hejli Biber
Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kad je izlazila iz zgrade rukom je pokrivala grudi da ne pokaže previše u haljini providnog materijala, a apsolutno svi gledali su u gola leđa i detalj na dnu haljine.

Hejli Biber
Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hejli Biber se za pevača Džastina Bibera udala 2018. godine, a prošle godine je rodila njihovo prvo dete, sina Džeka Bluza.

Džastin Biber
Džastin Biber Foto: VIPER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I dok Hejli očarava svojim dobrim izgledom, njen suprug zabrinjava javnost svojim stanjem i ponašanjem.

Ne propustiteŽenaHejli Biber ima manikir za kojim žene lude: Zovu ga "mačje oko" i iznenađujuće lako se postiže
Hejli Biber
Pop kultura"Izgledaš kao transrodna osoba": Manekenku vređali na društvenim mrežama, ali ovakav odgovor niko nije očekivao
Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu
Pop kulturaUtegla se do pucanja, a onda je morala da sedne: Iza kamera Hejli Biber ipak nije bila toliko elegantna
Hejli Biber
Pop kulturaHejli Biber se pojavila u stajlingu u kom mnoge žene ne bi ni kupatilo oribale: Fanovi je razapeli na mrežama (FOTO)
Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu

Video: Kako se šminka Hejli Biber

hejli biber šminka Izvor: TikTok/haileybieber