Lejdi Gaga je progovorila o jednom od najtežih perioda u svom životu, otkrivši da se tokom snimanja filma "Zvezda je rođena" i priprema za svetsku turneju Joanne 2017. godine privatno borila s ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja.

"Bila sam na litijumu dok sam snimala 'Zvezda je rođena'", rekla je u intervjuu za Rolling Stone Lejdi Gaga, koja je s Bredlijem Kuperom igrala glavnu ulogu u pomenutom filmu.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

"Jednog dana mi je sestra rekla: 'Više ne prepoznajem svoju sestru.' I otkazala sam turneju."

Inače, u pomenutom periodu, svetski mediji su brujali o navodnoj ljubavnoj vezi Bredlija Kupera i Lejdi Gage, što pevačica i glumac nikad nisu komentarisali.

Foto: Profimedia

Na vreme je potražila pomoć

"Jednog dana sam otišla u psihijatrijsku bolnicu", ispričala je pevačica o tom periodu.

"Bio mi je potreban predah. Nisam mogla ništa… Potpuno sam se slomila. Bilo je jako zastrašujuće. Bilo je perioda kad sam mislila da mi nikad neće biti bolje."

Lejdi Gaga kao Patricija Ređani u filmu House of Gucci Foto: MGM / Everett / Profimedia

Blagovremena stručna pomoć spasila joj je život i omogućila da u potpunosti proslavi ogroman uspeh filma iz 2018. godine - u kom je glumila uz Bredlija Kupera - a koji joj je doneo nagrade Gremi i Oskar.

"Osećam se zaista srećnom što sam živa", naglasila je 39-godišnja pevačica. "Znam da to možda zvuči dramatično, ali znamo kako to može da se razvije."

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Međutim, snimanje filma "Zvezda je rođena" nije bio jedini period kada je Gagin rad ugrozio njeno mentalno zdravlje. Pevačica je priznala da nije bila u dobrom stanju ni dok je snimala film "Gučijevi" 2021. godine.

"Mislim da mi nije bilo dobro tokom tog filma", rekla je. "Uopšte."

Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Pomogao joj verenikov odnos prema njoj

Danas je Gaga, kako kaže, "zdrava, isceljena osoba", a velike zasluge za to pripisuje svom vereniku Majklu Polanskom, s kojim je u vezi od 2019. godine.

"Biti zaljubljen u nekoga kome je stalo do prave mene napravilo je veliku razliku", istakla je.

"Želeo je da se brine o meni. I nikada nisam bila voljena na taj način. Moj život mu je bio ozbiljan. Nije bio zabava. Pomogao mi je da shvatim da je moj život dragocen", prisetila se Gaga Majklove podrške.

