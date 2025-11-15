Slušaj vest

Lepa i talentovana gumica Marina Nemet osvojila je gledaoce ulogom u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića". U ovom ostvarenju tumačila je lik Mirjane u koju se Buda zaljubio. Tada je imala svega 17 godina i pred njom je bila velika karijera.

Međutim, tada nije bila previše opčinjena glumačkim pozivom te je odlučila da se povuče i posveti život drugim stvarima. Mnogi su na nju i zaboravili dok se decenijama kasnije nije odlučila da ponovo okuša sreću u glumi.

Ova avantura ponovo je bila kratkog daha. Marina je shvatila da to nije svet kojem ona pripada niti da želi da glumi u projektima koji su joj se tada nudili.

Marinu svi pamte po ulozi u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića":

Međutim, njeno ime ponovo se našlo u žiži javnosti kada je 2010. godine otkriveno da je bolesna. Za dijagnozu je saznala sasvim slučajno na rutinskom pregledu. Usledila operacija koja je trebalo da bude spas Nemetovoj. Tada je rešila da bitku sa rakom dojke bije sama i da to skriva od svih pa i od porodice.

Njeni najbliži su saznali šta se dešava tek kada je pala u postelju i kada je bolest uzela maha. Imala je jake glavobolje, koje su bile praćene velikom slabošću, mučninama i jakim bljeskom ispred očiju, te je odlučila da potraži pomoć lekara. Nakon što je izašla iz bolnice, koleginice iz pozorišta odigrale su predstavu “Tartuffe”, a sav novac zarađen od prodaje ulaznica darovali su svojoj kolegnici.

Na predstavi se pojavila kako bi se zahvalila kolegnicama, ali to je ujedno bilo i poslednje njeno pojavljivanje u javnosti. Bolest je, bila jača i 11. decembra 2010. godine izgubila je bitku sa karcinomom u 50. godini.

