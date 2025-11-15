Slušaj vest

Kako se približava izbor za Mis Univerzuma, interesovanje javnosti sve više raste — a naročito zbog naše predstavnice, koja je privukla neočekivano veliku pažnju. Uskoro ćemo saznati koja će kandidatkinja preuzeti titulu i naslediti aktuelnu misicu, Viktoriju Kjer Telvig iz Danske.

Ko je zapravo Viktorija Kjer Telvig?

Viktorija Kjer Telvig, rođena 13. novembra 2003. u mestu Herlev, u okolini Kopenhagena, danas je jedno od najpoznatijih lica danskog modelinga. Pored svoje karijere u svetu mode, studira biznis i marketing.

Njeno pojavljivanje na izborima lepote nije počelo sa Mis Universe. Već 2021. godine osvojila je titulu druge pratilje na nacionalnom izboru za Miss Denmark, a godinu kasnije predstavljala je Dansku na Miss Grand International i plasirala se među dvadeset najboljih.

Ples kao prva ljubav

Pre ulaska u svet glamura i takmičenja, Viktorija je profesionalno trenirala ples. Učestvovala je na evropskim i svetskim prvenstvima, a kasnije je počela i da vodi časove, prenoseći svoje iskustvo mlađim plesačima.

Aktivizam i poslovni interesi

Tilvigova se ne ističe samo izgledom. Aktivna je u kampanjama posvećenim mentalnom zdravlju i dobrobiti životinja, a pokazala je i izražen interes za preduzetništvo — posebno u oblasti dijamantske industrije, u kojoj se sve više angažuje.

Kraj njenog mandata i početak nove ere

Tokom ove godine, Viktorija će predati krunu svojoj naslednici. Kao prva Dankinja koja je ponela titulu Miss Universe, ostavila je snažan pečat i podigla kriterijume za buduće takmičarke. Prethodnicu je nasledila iz Nikaragve, a sada će i sama predati lentu novoj šampionki.

Veliko finale zakazano je za 21. novembar — dan kada će nova misica sveta zasijati na tronu.

