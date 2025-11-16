Slušaj vest

Glumac Mihailo Miša Janketić, rođen je 24. maja 1938. godine. Zlatnim slovima je ispisao stranice domaće kinematofgrafije, a glumu nije planirao da upiše.

Počeci

Veliku ljubav gajio je prema književnosti, a za vreme studija bio je udarnik na radnoj akciji. Tamo se, po sopstvenom svedočenju, zadržao sa jednom prelepom Austrijkom, i kada se vratio u Beograd, izgubio je uslov za sledeću godinu.

"Da bih ponovo imao dom i stipendiju, morao sam nešto da upišem i najjednostavnije mi je bilo da odem na Pozorišnu akademiju," rekao je jednom prilikom Janketić.

I od tada su se uloge nizale. Miša je igrao i na filmu, i na televiziji, i u pozorištu. I jedina je dilema ostala - gde je bio bolji. Veliku popularnost kod televizijske publike donele su mu uloge u serijama "Sivi dom”, "Bolji život", "Srećni ljudi", "Porodično blago" i "Bela lađa".

Ubistvo majke

Ipak, iza slavne karijere krije se i potresna priča o njegovom odrastanju. Najteži period u životu mu je bio tokom Drugog svetskog rata, kada je izgubio majku koju je ubio njen školski drug, o čemu je govorio u ispovesti za TV Novosti.

„Sećam se dobro tog dаnа 1943. godine. Kolonа nаših je izlаzilа iz Pljevаljа. Kolonа pаrtizаnа. Išli smo zа njom. Isprаćаli je. A kаd smo žurili uz brdo, kа kući Đenisijevićа, u kojoj smo stаnovаli, nа drugoj strаni, u Pljevljа je ulаzilа kolonа Njemаcа. I dаnаs ih vidim nа motociklimа. Vidim njihove šlemove. I mаšinke. I čizme. Moj otаc, Rаdomir, bio je u pаrtizаnimа. Bio je komаndаnt bаtаljonа“.

„Mаjku su bili uhvаtili četnici, i u Kolаšinu osudili je nа 21 godinu robije. Sestru Milenu i mene čuvаlа je strinа, pа nаs je jednog dаnа uhvаtilа zа ruke i odvelа u Kolаšin. Prаvo pred čuvenog Pаvlа Đurišićа, i reklа: „Evo ti, vojvodo, ovo dvoje dece Rаdomirovo. Ti si ih ostаvio bez mаjke, pа ih ti čuvаj!“

„Posle su mаjku pustili iz zаtvorа. Odvelа nаs je u Pljevlje. Rаdilа je u pošti. I tog dаnа kаd smo isprаćаli kolonu pаrtizаnа i dočekivаli kolonu Nemаcа, mаjkа je od nаših dobilа zаdаtаk dа ostаne. Dа i dаlje rаdi nа pošti, iаko zа Nemce, jer će nаši opet doći. Jednogа dаnа isprаtili smo i kolonu Nemаcа. Sа druge strаne u grаd je ušlа kolonа četnikа“.

Miša Janketić Foto: PrintScreen / RTS

„Mojа mаjkа Milicа rаdilа je i dаlje nа pošti. Sаdа zа četnike. Ubrzo su počeli dа je pozivаju u komаndu. Prepoznаo ju je četnički glаvаr, pop Mаcа. Nekаdа su zаjedno išli u gimnаziju. Pop Mаcа je u Pljevljimа pronаšаo još nekoliko pаrtizаnskih ženа. I one su morаle dа odlаze u komаndu. Jednom kаdа se spremаlа dа ide nа sаslušаnje, mаjkа mi reče: „Cile, mene će dа ubiju. Milenu ostаvljаm tebi u аmаnet. Ti dа je čuvаš i štitiš. Ti si muškа glava. Ne daj je nikome, nemoj neko zlo dа joj učini.

Nije se više vrаtilа mojа mаjkа Milicа. Zаludu smo Milenа i jа išli u komаndu i molili dа ne ubiju nаšu mаjku. Jedne noći, u Ševаrimа, ubio ju je pop Mаcа, sа drugim pаrtizаnskim ženаmа. Njih devet. Dugo posle tog dogаđаjа, ovde u Beogrаdu, u gimnаziji, reče nаm rаzrednа dа uzmemo po list hаrtije. Izdiktirаlа nаm je poziv zа roditeljski sаstаnаk.

Trebаlo je sutrаdаn dа gа vrаtimo sа potpisom roditeljа. Jа sаm odmаh potpisаo poziv i pružio gа rаzrednoj. „Ne ti, nego otаc dа potpiše“, podviknulа mi je rаzrednа. „Jа nemаm ocа“, rekаo sаm. „Pа, nek ti potpiše mаjkа“, reklа je nešto mirnije. „Jа nemаm ni mаjku“, odgovorio sаm.

Pozvala me je u zbornicu i izvinjavala se.

„A jа je nisаm ni zа šta ni krivio. Tаdа je i sаznаlа čije sаm jа dete. Tаdа sаm jа sаznаo dа je onа školskа drugаricа moje mаjke“.

„Ti znаš ko ti je ubio mаjku“, upitаlа me je u jednom trenutku.

„Znаm“, odgovorio sаm.

Mihailo Miša Janketić Foto: printscreen YT

„Ti znаš dа su živi njegovi sinovi“?

„Da“.

„Znаš dа žive ovde u Beogrаdu“?

„I to sаm znаo“.

„Oni stаnuju u mojoj ulici, u… “

„Ne!“, vrisnuo sаm i pružio ruku dа rаzrednoj zаpušim ustа“.

„Ne, nemojte to dа mi kаžete. Neću dа znаm gde stаnuju“!

Presuda

Zemaljska komisija Crne Gore za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača utvrdila je 15. februara 1946. godine na Cetinju da je Milorad Vukojičić, zvani Maca, rodom iz Pljevalja, učestvovao u ubistvu desetoro svojih zemljaka. Dokument o tome, broj 1487, čuva se u Državnom arhivu Crne Gore. Vukojičića je, 2005. godine u maju mesecu, Srpska pravoslavna crkva proglasila svecem, uz još sedmoricu sveštenika.

Zemaljska komisija je utvrdila da je Vukojičić, sa saučesnicima Vojislavom Kovaljskim i Milisavom Jestrovićem "učestvovao u hapšenju i streljanju mirnih građana grada Pljevalja u 1944. godini". Među Pljevacima govorilo se i da je nadimak "maca" dobio po nejgovom omiljenom alatu kojim je ubijao - macoli. Pop koljač je osuđen na smrt vešanjem.

Prodao sam sestru za par cipela

Svojevremeno je govorio o jednoj situaciji iz detinjstva kada je umalo ostao bez sestre.

"Moja sestra i ja smo posle ostali u Pljevljima kod porodice Đenisijević kod koje je moja majka bila iznajmila sobu. Tu u komšiluku je živeo trgovac, mađarski Jevrejin, sa ženom. Bila takođe Jevrejka. Zaboravio sam im, nažalost, imena, ali znam da je nekako u to vreme on umro i da je ona potom odlučila da beži iz Pljevalja.

Miša Janketić Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Sve je rasprodala budzašto i počela da vreba priliku za bekstvo. Usput je mene stalno ubeđivala da dopustim da povede sa sobom i moju Milenu. Nisam živ dao, pamtio sam šta mi je majka rekla i kakav mi je amanet ostavila kad je krenula iz kuće u smrt, da moram da čuvam i pazim sestricu", prisećao se Miša.

"Jevrejka nije odustajala i uporno je pokušavala da me odobrovolji da pristanem. Jednog dana mi donese par finih žutih cipela. I danas ih pamtim kao da je to juče bilo. Kožne, duboke, sa tvrdim đonom, do pola se šnirale vezicama, a onda kopčama... Teško je to sada i opisati i dočarati, šta su takve cipele u to vreme značile za mene skoro bosonogog. Zaslepljen tom lepotom i preokupiran cipelama, nisam gotovo ni primetio kad je Jevrejka otišla i povela moju Milenu. Shvatio sam tek posle da sam ja, u stvari, prodao sestru za te žute cipele, ali je tada bilo prekasno", ispričao je emotivno veliki glumac.

Dok je rat trajao odvela ju je nekud neka žena iz Pljevalja i tu joj se izgubio svaki trag

Šta se dogodilo i kako je bilo kasnije doznao je Milivoja Milićevića, mesara iz Višegrada, koji je 1947. godine banuo i našao Mišu pred školom u Šahovićima.

"Pošli smo odatle kod moje dobre i plemenite strine Ive, kod koje sam tada živeo i on nam je sve ispričao.Jevrejka se s mojom sestrom negde ukrcala u nekakav zlosrećni voz i nekako stigla do Dobruna kod Višegrada, ali ih tu mokrogorski četnici skinuli s voza i nju odmah zaklali čim su joj našli nekoliko dukata sakrivenih u duplom dnu od kofera. Kad su krenuli da ubiju i moju sestru, pritrči jedna devojka, tu iz Dobruna bila, i otme im je iz ruku: "Nemojte, ne dam da ubijete ovo dete grešno, no mi ga dajte, imam brata u Višegradu koji nema dece, njemu ću da ga darujem", ispričao je Janketić šta se dešavalo.

"Bila je to sestra Milivoja Milićevića, koja je moju Milenu, prestravljenu i šugavu, posle zaista dovela i predala bratu, ali ona nije umela da kaže ni ko je ni odakle je, samo je uporno ponavljala da ima brata Cila"

Miša Janketić Foto: Damir Dervišagić

"Jednoga dana te 1947, malo pre nego što je došao u Šahoviće, Milivoje Milićević se vraćao vozom iz neke trgovine od Priboja, Rudog, odakle li, imao pun vagon stoke za mesaru. U kupeu, u kojem je sedeo, našla se i neka žena iz Pljevalja. Putovala vozom u Beograd kod sina. U neko doba počela da priča o ratu i nekim događajima iz tog mučnog i nesrećnog vremena i ta Pljevljakinja ispričala kako su njenu prijateljicu i školsku drugaricu Milicu Dajović Janketić zaklali četnici, da joj se ništa ne zna ni za muža Radomira, koji je odveden nekud u zarobljeništvo, da su imali i troje dece, da je jedno muško umrlo uz rat, drugo se negde zlopati od nemila do nedraga, a trećem, ćerkici nesrećnoj, ne zna se ni groba ni mramora.

"Dok je rat trajao odvela ju je nekud neka žena iz Pljevalja i tu joj se izgubio svaki trag... Milivoje joj onda tu ispriča da ima i da podiže jedno tuđe žensko dete, kaže i kako mu je došlo u kuću, i da po svemu sumnja da je dete odnekud iz Crne Gore. Zna da kaže samo da ima brata Cila, da za mleko kaže da je varenika, a za merdevine stube, i sve zbori ijekavski...

Povede mene Milićević u Višegrad i sastavi konačno sa sestrom. Sašije tu i njoj i meni fina odelca od neke engleske uniforme, ličili smo jedno na drugo kao blizanci, i onda nas jednog dana odvede na sud da demantuje priču i laži toga Vrane. Sudija je istog časa kad nas je video jedno pored drugog prekinuo suđenje, jer je sve bilo toliko očigledno...

Strah

Miša Janketić Foto: Preentscreen/Youtube

U svom poslednjem intervjuu, Janketić je rekao kako kad čovek počne život u tragediji, onda u mladosti stekne užasni strah.

- Teško se s tim živi i pozorište je bilo idealno mesto da oporavim duhovnost, da se rasteretim i da se, hajde da malo budemo i patetični, na neki način sakrijem od surovosti života. Tako da sam ja u pozorištu pronašao životni put, ostvarujući svoje uloge i uporedo ostvarujuću svoju porodicu. Zapravo, sa svoje četvoro dece sam uspeo da povratim moju mrtvu familiju. Čak sam im davao i ta imena, jer sam smatrao da su moja deca bila dug prema nestaloj mojoj porodici. I povratio sam je, tako da su moja deca sada i unuci - priznao je Miša Janketić svojevremeno u intervjuu za Blic.

Na život je uvek gledao skromno, pa tako i na svoja glumačka dostignuća.

- Ja sam od života dobio mnogo više nego što sam se nadao, a nešto manje nego što sam mogao. Kasno sam stao na noge. Morao sam da krećem ne od nule nego iz dubokog minusa, tako da je moj skor pozitivan - rekao je on tada i priznao za čim jedino žali:

- Ostala mi je žalost što nemam još jedan život da ga provedem na zemlji i od zemlje. Priroda je moj ambijent, ona mi bogati dušu, tek na zemlji sam svoj na svome. Rasprodao sam sve onih teških devedesetih godina, imao sam alate.

Porodica

Mišinom dugogodišnjem braku sa suprugom Svjetlanom Knežević, glumicom i balerinom, od koje je stariji 12 godina, svi su se divili.

Neverovatna ljubavna priča počela je u Sarajevu, a Svjetlana je tada bila zaljubljena u drugog mladića. Upoznali su se kada ju je on tešio zbog raskida sa tadašnjim izabranikom. A on je jednom prilikom tim povodom rekao:

- Svjetlana je bila vrlo mlada kada smo se sreli u Sarajevu. Imala je 16, a ja 28 godina. Bila je veoma lepa devojčica. I dan-danas je lepa. Bila je zaljubljena u drugog mladića. Tada sam bio zreo čovek, dosta rano sam delovao autoritativno. Hteo sam brže da ostarim. Oni su se razišli, pa sam je tešio - ispričao je on.

Deca su bogatstvo

Svjetlana i Miša su u braku bili 46 godina. Izrodili su četvoro dece Radomira, Ivu, Marka i Milicu. Janketićeva ćerka Iva posvetila se baletu, a ljubav i talenat prema ovoj umetničkoj disciplini nasledila je od majke. Kada se prvi put pojavila na sceni sve je osvojila talentom i lepotom.

Marko Janketić ne prestaje da niže sve uspešnije uloge u serijama i filmovima, kao i na daskama koje život znače. Milica je, takođe je krenula stopama slavnog oca, a popularnost je stekla kada se pojavila u seriji "Urgentni centar", potom ju je publika još više zavolela u seriji "Ubice mog oca". Najstariji od svih je Radomir i on jedini nije uplovio u svet umetnosti, mada je beskrajno duhovit, kako ističu ljudi iz njegovog okruženja.

Glumac je preminuo je 15. maja 2019. godine u Beogradu u 81. godini, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

