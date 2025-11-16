Slušaj vest

Kontroverzni izbor za Mis Univerzuma 2025doneo je niz susreta misice iz Izraela i najlepše Palestinke, poslednji je obeležila frapantna razlika u načinu predstavljanja dve učesnice na svetskom izboru lepote.

Misice koje se bore za titulu Mis univerzuma predstavile su se pre nekoliko dana na takmičenju na Tajlandu u kupaćim kostimima, što je sastavni deo izbora svake godine. Većina učesnica pojavila se u kupaćim kostimima, poput Izraelke Melani Širak, koja je prošetala u crnom modelu za plažu.

Međutim, bilo je i takmičarki koje su za taj deo takmičenja izabrale skroz drugačiju vrstu odeće, poput kombinezona, ili kombinacije dugačkih pantalona i bluze sa dugim rukavima.

Predstavnica Palestine Nadin Ajub nosila je cvetni kombinezon sa plaštom istog dezena, i razlika između njenog izdanja i onog u kojem se pojavila Melani Širak ističe se na Instagramu.

Kupaće kostime odećom koja prekriva telo zamenile su i misice iz Pakistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa je sudar kultura i tradicija bio evidentan.

Izraelka i Palestinka porede se i zbog sukoba u Gazi, pa je njihovo učešće i nadmetanje neizbežno obeležila i politika odnosno komentari kojima se ističe podrška jednoj, a neprijateljstvo ka drugoj misici, prenosi Blic žena.

Za sada na Instagramu prednjači podrška Nadin Ajub, a Melani Širak iz Izraela našla se nedavno na meti oštrih kritika zbog poteza prema misici iz Palestine.

Na jednom od predstavljanja misica prikazano je kako je odreagovala kada je na sceni ugledala predstavnicu Palestine Nadin Ajub. Njen pogled upućen ka Palestinki ocenjen je kao očigledan gest neprijateljstva.

Predstavljanje misica u kupaćim kostimima za neke je sporno dugi niz decenija jer se time, prema njihovom mišljenju, promoviše seksizam, a isti komentari dodeljuju se takmičenju u celini.

U galeriji pogledajte kako se predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, predstavila u kupaćem kostimu na Mis Univerzuma 2025:

Za jedne je razlika koju prikazuju snimci odraz razlika kultura i tradicija, a za druge nametanje pravila ženama koje u određenim zemaljama nemaju pravo na slobodu izbora kada je u pitanju odevanje.

Finale Mis Univerzuma 2025 zakazano je za 21. novembar, našu zemlju predstavljaće Mongolka Jelena Egorova, što se pretvorilo u kontroverzu sa brojnim i dalje nerešenim pitanjima oko njenog učešća koje je iznenadilo i šokiralo domaću javnost.

Mis Univerzuma prati velika medijska pažnja i poneki peh, poput defilea Mis Indije koja je na bini ostale bez marame, koju je nosila bez kupaćeg kostima pa je pokazala i više nego što je planirala.

