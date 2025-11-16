Slušaj vest

Papa LavXIV je na audijenciji u subotu u Vatikanu rekao grupi vodećih holivudskih glumaca i filmskih radnika da se bioskopi bore za opstanak i da bi trebalo više učiniti kako bi se zaštitilo i sačuvalo zajedničko iskustvo gledanja filmova.

Među prisutnima bile su filmske zvezde Kejt Blančet, Monika Beluči, Kris Pajn i oskarovac Spajk Li.

Spajk Li na prijemu kod pape Lava XIV
Foto: VATICAN MEDIA/IPA / Sipa Press / Profimedia

Lav, prvi američki papa, rekao je da je bioskop vitalna "radionica nade" u vreme globalne nesigurnosti i digitalnog preopterećenja.

"Bioskopi doživljavaju zabrinjavajući pad, a mnogi su uklonjeni iz gradova", rekao je.

"Više ljudi govori da su umetnost filma i kinematografsko iskustvo u opasnosti. Pozivam institucije da ne odustanu, već da sarađuju u potvrđivanju društvene i kulturne vrednosti ove aktivnosti."

Kejt Blančet na prijemu kod pape Lava XIV
Foto: BArbara Amendola/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prihodi od bioskopskih blagajni u mnogim zemljama i dalje su znatno ispod nivoa pre pandemije covida-19, a multipleksi u Sjedinjenim Državama i Kanadi upravo su pretrpeli svoje najgore leto od 1981, ne računajući vreme pandemije.

Uoči subotnjeg sastanka, Vatikan je objavio listu papinih omiljenih filmova: porodični mjuzikl Roberta Vajsa "Moje pesme, moji snovi", emotivni film Frenka Kapre "Divan život", dirljivi "Obični ljudi" Roberta Redforda i sentimentalnu dramu Roberta Beninjija o Drugom svetskom ratu "Život je lep".

