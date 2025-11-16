Niko nije prepoznao Irinu Šajk na crvenom tepihu, ali su svi primetili jedan detalj na njenom licu (FOTO)
Iako smo navikli na to da manekenke viđamo u svakakvim eksperimentalnim izdanjima, ipak nas je novi izgled supermodela Irine Šajk nije iznenadio. Poblajhane obrve, crna okrugla kapa koja sakriva kosu i velike smaragdne minđuše zasigurno su bile u centru pažnje na predstavljanju Pirelijevog kalendara za 2026. u Pragu.
Upravo je Ruskinja glavno lice 52. godišnjeg kalendara visoke mode koji distribuira italijanski brend guma. Na događaju se pojavila u dugoj crnoj poluprovidnoj haljini s visokom kragnom i s jednim rukavom. Međutim, nije njena haljina ono što je svima upalo u oči, već njene jedva vidljive bele obrve, kao i velike okrugle smaragdne minđuše, a sve je došlo do izražaja s obzirom na to da je svoju kosu sakrila crnom kapom.
Viktorijin anđeo se prvi put pojavljuje u ovom kalendaru, čije izdanje ove godine nosi naziv "The Cal", a snimio ga je norveški fotograf Sølve Sundsbø, te slavi snagu i lepotu prirodnih elemenata.
Uz Šajk se pojavljuju i teniserka Venus Vilijams, zatim FKA Twigs, Gvendolin kristi i druge poznate osobe iz različitih industrija, a svaka od njih utelovljuje varijacije zemlje, vatre, vode i vetra. Irina je vetar. U intervjuu objavljenom na zvaničnim stranicama brenda, Šajk je podelila svoje oduševljenje. "Pirelli kalendar nisu samo lepe slike, to je umetnost, i biti deo Kalendara uvek je bio moj san, tako da je to čast", rekla je.
Video: Manekenka i milioner