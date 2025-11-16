Slušaj vest

Iako smo navikli na to da manekenke viđamo u svakakvim eksperimentalnim izdanjima, ipak nas je novi izgled supermodela Irine Šajk nije iznenadio. Poblajhane obrve, crna okrugla kapa koja sakriva kosu i velike smaragdne minđuše zasigurno su bile u centru pažnje na predstavljanju Pirelijevog kalendara za 2026. u Pragu.

Irina Šajk
Foto: Martin Hykl/CZECH NEWS CENTER CNC / Martin Hykl / CNC / Profimedia

Upravo je Ruskinja glavno lice 52. godišnjeg kalendara visoke mode koji distribuira italijanski brend guma. Na događaju se pojavila u dugoj crnoj poluprovidnoj haljini s visokom kragnom i s jednim rukavom. Međutim, nije njena haljina ono što je svima upalo u oči, već njene jedva vidljive bele obrve, kao i velike okrugle smaragdne minđuše, a sve je došlo do izražaja s obzirom na to da je svoju kosu sakrila crnom kapom.

Irina Šajk
Foto: GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Viktorijin anđeo se prvi put pojavljuje u ovom kalendaru, čije izdanje ove godine nosi naziv "The Cal", a snimio ga je norveški fotograf Sølve Sundsbø, te slavi snagu i lepotu prirodnih elemenata.

Irina Šajk
Foto: Martin Hykl/CZECH NEWS CENTER CNC / Martin Hykl / CNC / Profimedia

Uz Šajk se pojavljuju i teniserka Venus Vilijams, zatim FKA Twigs, Gvendolin kristi i druge poznate osobe iz različitih industrija, a svaka od njih utelovljuje varijacije zemlje, vatre, vode i vetra. Irina je vetar. U intervjuu objavljenom na zvaničnim stranicama brenda, Šajk je podelila svoje oduševljenje. "Pirelli kalendar nisu samo lepe slike, to je umetnost, i biti deo Kalendara uvek je bio moj san, tako da je to čast", rekla je.

Ne propustitePop kulturaMuška obuća, prozirna haljina i masivna ogrlica: Modna katastrofa Irine Šajk na US Openu o kojoj će se dugo pričati
Irina Šajk na US openu
Pop kultura"Bakici stvarno nije bilo dobro" Irina Šajk nikad provokatvnija vrckala ulicom bez pardona, reakcije prolaznika su sve
Irina Šajk profimedia-0998684389.jpg
Pop kulturaIrina krši pravila zdrave ishrane, a izgleda kao avion: Pici i hamburgeru ne može da odoli, a evo kako održava savršenu liniju
profimedia0855722124.jpg
Pop kulturaIrina Šajk diktira trendove: Manekenka u smeloj kombinaciji prošetala Kanom (FOTO)
profimedia-0999427748.jpg

Video: Manekenka i milioner

Manekenka i milioner  Izvor: Tiktok/@cokimngann