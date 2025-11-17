Slušaj vest

Agentkinja za luksuzne nekretnine koja se proslavila u realiti šouu "Selling Sunset" na Netflixu, Amanza Smit, bila je udata za bivšeg NFL igrača Ralfa Brauna.On je nakon njihovog razvoda nestao, a nedavno je agentkinja potvrdila da je njen bivši suprug pronađen živ nakon što je godinama bio prijavljen kao nestala osoba.

Ralf je, naime, nestao u avgustu 2019, dok je ona snimala drugu sezonu popularne rijaliti emisije, a vest da je lociran pojavila se tek sada, više od pet godina kasnije.

Njihova ljubavna priča započela je mnogo ranije. Amanza i Ralf venčali su se 2010. i dobili dvoje dece, ćerku Nou i sina Brejkera. Razveli su se nakon dve godine, a njihova ćerka rođena je pre venčanja, pa je bila prisutna i na ceremoniji. Nakon razvoda, bivši par je delio starateljstvo 50:50, a deca su polovinu nedelje provodila s njom, a pola s njim.

Dve godine nakon Braunovog nestanka, u oktobru 2021, sud u Los Anđelesu dodelio je Amanzi potpuno zakonsko i fizičko starateljstvo nad decom. Prema sudskim dokumentima, Ralf Braun nije dobio pravo na posete.

Amanza Smit Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

"Osećam veliko olakšanje što je ovaj dugi proces napokon gotov", izjavila je Amanza tada za magazin People. "Bilo je izuzetno teško, posebno za decu. Nikada nećemo preboleti odsustvo njihovog oca, ali nadam se da sada možemo da krenemo napred, oslobođeni pravnih prepreka koje su me sprečavale da donosim najbolje odluke za nas kao porodicu."

Amanza je 2020. u podkastu "Not Skinny But Not Fat" otkrila da je njen bivši suprug plaćao alimentaciju samo godinu i po nakon razvoda, a potom prestao.

Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nije bio u mogućnosti da nastavi, jer je nakon odlaska iz NFL-a brzo potrošio sav novac. Nažalost, to je česta priča", rekla je Smit, dodajući da joj je tokom teških godina glumac Tej Digs, s kojim je kasnije bila u vezi gotovo pet godina, pomagao finansijski i bio podrška njoj i deci.

Amanza je tek kasnije, tokom snimanja druge sezone "Selling Sunseta", otkrila da je njen bivši nestao. U jednom od retkih kontakata koji je usledio neposredno nakon toga, poslao joj je poruku: "Moja situacija nije dobra trenutno. Ne mogu finansijski da brinem o deci. Nije sigurno da budu sa mnom. Zadrži ih dok se stanje ne promeni." Nakon toga komunikacija između njih dvoje je u potpunosti prekinuta.

Tej Digs i Amanza Smit Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

Nakon što je sud dodelio majci potpuno starateljstvo nad decom, donesena je i odredba da, ako se Ralf ponovo pojavi, kontakt s decom ne može da ostvari automatski, već isključivo prema proceni institucija. U sudskim dokumentima bivši NFL igrač podneo je i formalno odricanje od roditeljskih prava. Međutim, kako je u to vreme izbila pandemija koronavirusa, te su bili zatvoreni sudovi, cela procedura trajala je mnogo duže nego što je to uobičajeno.

Vest da je Ralf sada pronađen došla je nedavno, dok je Amanza gostovala u podkastu "Boyfriend Material". Rekla je da ju je policija obavestila o tome da su otkrili adresu koja potvrđuje da je njen bivši suprug živ i da se više ne vodi kao nestala osoba.

Amanza je navela da ga nije videla, niti stupila u kontakt s njim. Takođe nije poznato da li je pokušao da kontaktira njihovu decu, koja danas imaju 14 i 15 godina.

"On je bio dobar otac dok je bio tu. Bio je prisutan i posvećen. A onda je samo nestao. To je za decu bilo bolno i zbunjujuće", rekla je zvezda "Selling Sunseta" u ranijem razgovoru.

Međutim, od trenutka kada je potvrđeno da je Ralf Braun živ, situacija se i dalje nije nimalo promenila. On se nije vratio u njihove živote, niti je pokrenuta bilo kakva pravna ili porodična procedura. Amanza i dalje sama brine o njihovoj deci, uz potpuno starateljstvo. Sudska odluka i dalje je na snazi, a on nije pokušao da stupi u kontakt s decom.