U svetu mode događa se tiha revolucija koju predvodi generacija Z, a na tronu se ove jeseni našla neočekivana ikona - Fibi Bufe. Otkačena heroina serije "Prijatelji", poznata po svojoj boemskoj eleganciji i bezbrižnoj hirovitosti, postala je glavni stilski arhetip za hladniju sezonu, a društvene mreže preplavljene su odevnim kombinacijama inspirisanim njenim likom.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Udaljavanje od Rejčel Grin

Dok je godinama modni fokus bio na sofisticiranom stilu Rejčel Grin, koju je glumila Dženifer Aniston, mladi se danas sve više okreću ekscentričnosti koju je doneo lik Lise Kudrou.

"U svetu punom Rejčel... Ja ću uvek biti Fibi Bufe", poručila je u viralnom videu na TikToku kreatorka sadržaja Kelsi Kinč, sažimajući osećaj mnogih pripadnika generacije Z. Ovaj estetski zaokret od seksepilnog prema upečatljivom stilu označava udaljavanje od uske i oskudne odeće koja je dominirala ranih 2000-ih, a koju mladi trendseteri takođe oživljavaju.

Udobnost ispred svega

Istraživači iz Editeda, grupe za analizu maloprodaje, nedavno su otkrili da iznenađujući broj generacije Z redovno preferira nošenje zabavne i široke odeće umesto pripijenih komada poput helanki. Fibin stil, koji uključuje maksi haljine i suknje, prsluke s resama, teksas kombinezone i neobično slojevito odevanje, savršeno se uklapa u taj trend.

Brojni obožavatelji na TikToku rekreiraju njene najpoznatije kombinacije. Influenserka Džulija oduševljeno je poručila: "Ona ima sve dobre lukove", pozirajući u teksas suknji do članaka i slojevitoj bluzi. Slično su učinile i manekenka Hejli Robinson i zaljubljenica u modu Leija Ku, koja je poručila: "Ne daj Bože da se devojka probudi i poželi da bude Fibi". Komentari njenih pratitelja, poput "Fibi bi volela ovu kombinaciju", potvrđuju uspeh takvih modnih posveta.

Nove-stare ikone stila

Ipak, Fibi Bufe nije jedina zaboravljena zvezda 90-ih čiji stil doživljava preporod. Na scenu se vraćaju i drugi neočekivani modni uzori.

Lik Taj Frejzer, koju je u kultnom filmu "Clueless" glumila Britani Marfi, danas se slavi kao modni teškaš. Njen dečački šarm i ležerna odeća, poput kratkih teksas tregerica i širokih košulja, postali su inspiracija za "anti-glam" devojke širom sveta koje odbijaju konformizam.

Ni muškarci nisu izuzetak. Karlton Benks, uštogljeni lik Alfonsa Ribeira iz serije "Princ iz Bel Era", nekada smatran oličenjem svega što nije "kul", danas je postao simbol "preppy" stila koji je izuzetno popularan među momcima i devojkama generacije Z.

Ipak, čini se da niko ne može da nadmaši razigranost i opuštenost koju je utelovila uvek živahna i besprekorno svoja Fibi Bufe, dokazujući da je pravi stil večan i da ponekad samo treba pričekati da ga nova generacija ponovo otkrije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

