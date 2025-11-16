Godinama je figurirala dok joj polularnost iznenada nije eksplodirala

Labubu, linija plišanih igračaka čupavih i simpatično ružnih čudovišta koja je osvojila svet, uskoro bi mogla da se nađe na velikom platnu. Sony Pictures studio otkupio je filmska prava na ovaj popularni kineski brend s ciljem snimanja filma, a potencijalno i pokretanja čitave franšize, piše The Hollywood Reporter.

Budući da je ugovor potpisan tek ove nedelje, projekat je još u povoju. Trenutno nisu angažovani ni producenti ni filmaši, a prerano je i za odluku hoće li film biti igrani ili animirani. Iz Sony-a nisu imali zvaničnih komentara.

Foto: Shutterstock

Fenomen po imenu Labubu

Igračke je dizajnirao hongkonški umetnik Kasing Lung, a njihova popularnost eksplodirala je kada je kineski maloprodajni gigant Pop Mart 2019. godine preuzeo proizvodnju i prodaju.

Uspehu su doprinela dva ključna faktora. Prvi je prodaja u takozvanim "slepim kutijama" (blind boxes), gde kupci ne znaju koju su igračku kupili dok ne otvore pakovanje, što podstiče kolekcionarsku strast i stvara goruće sekundarno tržište. Tako kolekcionari plaćaju basnoslovne iznose za retke primerke, a cene nekih limitiranih izdanja dosežu i šestocifrene iznose.

Labubu je hit dodatak Foto: HENRIK MONTGOMERY / AFP / Profimedia

Drugi važan činilac bila je popularizacija među slavnim osobama, naročito nakon što je Lisa, članica K-pop grupe Blackpink, 2024. godine počela da nosi Labubu igračke kao modne dodatke, prenosi index.hr.

Holivud i igračke

Dok su nekada filmovi bili inspiracija za igračke, poslednjih godina se događa obrnuti proces. "The Lego Movie" iz 2014. bio je jedan od prvih primera uspešne adaptacije brenda bez postojeće priče, a nedavni megahit "Barbie" zaradio je više od milijardu dolara i obezbedio osam nominacija za Oskara.

Dve lutkice Labubu Foto: Shutterstock

Ove nedelje Sony i Mattel Films najavili su i razvoj filma baziranog na popularnom View-Masteru. Ostaje da se vidi hoće li Labubu postati prolazni hir poput Beanie Babiesa ili će dosegnuti dugovečnost brenda kao što je Hello Kitty.

