Nemačka glumica Ivon Volke privukla je veliku pažnju na evropskoj premijeri druge sezone serije "Landman" u Berlinu.
Glumica se pojavila u šljokičastoj plavoj haljini dubokog dekoltea, koji je u jednom trenutku počeo da joj stvara probleme.
Naime, Volke je otkrila više nego što je verovatno nameravala... Nasred crvenog tepiha u bioskopu Zoo Palast u Berlinu u jednom trenutku joj je malo provirila bradavica, koju je glumica brzo pokušala da "ukroti", ali blic foto-aparata okupljenih fotografa ipak je bio brži.
Inače, Volke je poznata po ulogama u "The Devil Who Called Himself God" iz 2002, "Bad End" iz 2010, "Verbotene Liebe" iz 1995. godine i drugima.
