Pop zvezda Britni Spirspodelila je video svog pidžama-partija i noćenja kod Kardašijana, samo nedelju dana nakon povratka na Instagram. Britni šokira svoje obožavatelje konstantnim objavama na društvenim mrežama, a nedavno je i obrisala svoj profil pa ga ponovo vratila. Sada je na Instagram storiju podelila kako se druži sa sestrama Kim i Kloi Kardašijan, a ljudi se u komentarima pitaju da li su fotografije proizvod veštačke inteligencije.

Britni je na svom vraćenom profilu objavila video s Kardašijankama uz opis: "Tako topla, predivna, ljubazna porodica… Hvala vam što ste mi dozvolili da se igram s vašom decom i večeram!!! Bila mi je čast da provedem vreme s vama!! Srećni praznici".

45-godišnja rijaliti zvezda Kim takođe je objavila dva Instagram storija s druženja, na kojima je bila i njena mlađa sestra Kloi. Spirsin dugogodišnji bliski prijatelj Kejd Hadson, za kog se kaže da trenutno obavlja dužnost njenog menadžera, takođe je bio deo glamuroznog noćenja. Dok je Kim zauzela svoju klasičnu selfi pozu i napućila usne, Spirs je napravila mrzovoljnu facu i isplazila jezik za selfi koji je očito fotografisao Hadson.

"Calabasas Nights", napisala je Kim iznad jedne fotografije, aludirajući na to da je ona ili Kloi bila domaćin zabave s obzirom na to da je komšiluk poznat kao "Kardašijanska enklava". Obožavatelji su ostali u šoku zbog ovog susreta slavnih osoba, do te mere da su se neki od njih na društvenim mrežama pitali da li je fotografija nastala veštačkom inteligencijom. "Mislio sam da je to veštačka inteligencija... Još uvek mislim da jeste", napisao je jedan na Redditu, što je podstaklo drugog da odgovori: "I ja! Ne znam zašto su ljudi tako brzo to odbacili. Možda ne razumeju koliko je impresivna veštačka inteligencija postala u oponašanju ljudi, niti koliko su njeni video snimci loši i čudni".

Ipak, Kardašijanke i Britni se poznaju već godinama. Godine 2012. Britni je bila u žiriju američke verzije šoua "X-Factor", koji je iste godine vodila upravo Kloi. Povezuju ih i s Lou Tejlor, Spirsinom kontroverznom bivšom poslovnom menadžerkom za koju se smatra da je bila veliki deo priče oko starateljstva nad Britni i njenom karijerom koju je tada preuzeo njen otac. Ona je bila i jedan od razloga pokreta #FreeBritney. Tejlor je viđena i na nedavnoj proslavi 70. rođendana Kris Džener, majke Kardašijanki.

