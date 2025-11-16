Slušaj vest

Ni 16 godina nakon smrti kralja popa, Majkla Džeksona, njegova deca još uvek nisu dobila pristup svom nasledstvu. Ogromno imanje koje je ostavio iza sebe predmet je dugogodišnjeg spora s poreskom upravom, a situaciju dodatno komplikuje i pravna bitka koju njegova ćerka Paris vodi protiv izvršilaca testamenta, pišu strani mediji.

Paris Džekson Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pravna bitka Paris Džekson

Upravljanje nasledstvom muzičke ikone povereno je suizvršiocima Džonu Branci i Džonu Maklejnu još 2009. godine. Međutim, ćerka Majkla Džeksona, Paris Džekson, pokrenula je tužbu protiv njih, optužujući ih za loše upravljanje imovinom. Nedavno je doživela pravni neuspeh, kada je penzionisani sudija iz Los Anđelesa, Mičel L. Beklof, odobrio zahtev izvršioca da se iz tužbe uklone određeni delovi.

Foto: KIMBERLY WHITE / AFP / Profimedia

Reagujući na presudu, predstavnik Paris Džekson rekao je za Entertainment Weekly: "Ova odluka je ograničena na manje proceduralne probleme i ne menja činjenice: obrazac ponašanja koji su pokazali izvršioci i njihovi advokati podiže značajne crvene zastavice, a Paris će nastaviti da radi kako bi obezbedila da se njena porodica pravedno tretira. Uskoro ćemo podneti ažurirani podnesak."

Poreske zavrzlame koče isplatu

Glavni razlog zašto deca kralja popa još uvek čekaju na nasledstvo jeste tehničke prirode - dugogodišnji spor s američkom poreskom upravom oko iznosa poreza koji imanje duguje. Iako konačna isplata kasni, to ne znači da su ostali bez sredstava. Njegova deca redovno primaju izdašne naknade koje se generišu iz prihoda imanja.

Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia

Nasledstvo koje i dalje donosi milione

A prihodi su, očekivano, astronomski. Časopis Forbes je ranije procenio da je nasledstvo u samo tri godine generisalo neverovatnih pola milijarde dolara. U to su uključeni film "This Is It", koji je doneo 60 miliona dolara avansa, novi ugovor o snimanju vredan oko 250 miliona dolara, te turneja "Immortal World Tour", koja je 2012. godine zaradila oko 75 miliona dolara.

Uprkos pravnim i poreskim problemima, porodici ne nedostaje novca. U izjavi za časopis People, predstavnici imanja su naglasili: "U godišnjim izveštajima dostavljenim ostavinskom sudu, koji su javno dostupni, svako može da vidi da Imanje obezbeđuje Majklovoj majci i deci vrlo značajne iznose novca. Imanje ima vrlo kooperativan odnos s Majklovom decom i kad god im nešto zatreba, Imanje radi s njima kako bi oni bili vrlo dobro zbrinuti, baš onako kako bi Majkl želeo", prenosi index.hr.

