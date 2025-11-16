Slušaj vest

Godinu dana nakon izlaska filma "Džoker: Ludilo udvoje" (Joker: Folie à Deux), Lejdi Gaga je progovorila o negativnim kritikama koje su pratile ovaj DC-jev nastavak. Glumica i pevačica, koja je 2019. godine nagrađena Oskarom za pesmu "Shallow", potpuno se posvetila ulozi Harli Kvin. Iako su joj negativne reakcije gledalaca i kritičara u početku bile zabavne, priznala je da su s vremenom postale bolno iskustvo, piše Deadline.

Od smeha do boli

U razgovoru za Rolling Stone, Gaga se prisetila atmosfere koja je pratila film. "Bilo je jako mnogo negativnosti oko Džokera. Mislim da sam se tada osećala umetnički buntovno", izjavila je. Priznala je da je njena prva reakcija na lavinu loših komentara bila neočekivana.

"Ne mogu da kažem da me to nije dirnulo. Zvuči smešno, ali gotovo sam nervozna da priznam kako sam reagovala", objasnila je. "Međutim, istina je da sam, kad je sve tek krenulo, počela da se smejem. Negativne reakcije postajale su toliko preterane da mi je sve zajedno izgledalo potpuno suludo."

Poražavajuće ocene i Zlatne maline

Nastavak hita Džoker iz 2019. godine podbacio je i kod kritičara i kod publike, s poražavajućom ocenom od samo 31% na stranici Rotten Tomatoes.

Film "Džoker: Ludilo udvoje" na kraju je "nagrađen" i dvema Zlatnim malinama - za najgori prequel, remake, rip-off ili nastavak, te za najgoru kombinaciju na ekranima, koja je pripala Gagi i njenom filmskom partneru Hoakinu Finiksu.

Iako se u početku smejala, Gaga je priznala da je dugotrajna negativnost ostavila traga. "Kad negativne reakcije traju predugo, to na kraju boli još više", rekla je. "Posebno zato što sam uložila puno truda u taj projekat."

