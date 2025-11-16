Slušaj vest

Aleksa Balašević, sin legendarnog Đorđa Balaševića, podelio je na svom Instagram profilu emotivan trenutak sa porodicom koji ne može da ne dotakne srce.

Na snimku koji je objavio, njegova majka Olivera Balašević, provodi vreme sa unukom. Fotografija prikazuje kako baka i unuka, držeći se za ruke, uživaju na ljuljašci, a Aleksa je zabeležio ovaj dirljiv trenutak. Ovaj prizor bi sigurno bio izvor ponosa za njegovog oca, Đorđa, koji je bio poznat po svojoj ljubavi prema porodici.

Olivera Balašević sa unukom Verom

Emotivna rođendanska čestitka ćerki Veri

Aleksa je nedavno, na rođendan svoje ćerke, podelio snažnu emotivnu poruku. U objavi je iskreno podelio svoja osećanja prema svojoj devojčici, govoreći o tome kako mu je njen dolazak na svet dokazao da postoji viša sila koja nas voli.

"Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe... Veru u ljudskom obliku", napisao je Aleksa, pokazujući duboku emociju prema svom detetu.

Olivera Balašević o poslednjem susretu sa mužem

Olivera Balašević sa unukom Verom

Supruga Đorđa Balaševića, Olivera, jednom prilikom otvorila je dušu o njihovom poslednjem susretu, tokom njegovog boravka u bolnici. Otkrila je dirljive detalje o tome kako je, dok je bio na infektivnom odeljenju, pokušala da dođe do njega, ali im nije bilo dozvoljeno da ga posete.

"Nažalost, kada je bio primljen u bolnicu, infektivno odeljenje nam nije dozvolilo pristup. Tada sam, obilazeći oko zgrade, naletela na poznanicu i pitala je da li zna gde je njegova soba. Ona mi je odgovorila da je Đoletova soba u prizemlju i ponudila da me odvede do nje", ispričala je Olivera.

Nakon što je stigla do prozora njegove sobe, videla ga je.

"Tada smo se videli. Samo je pružio ruku i pozdravio me kao da između nas ništa nije bilo, kao da nije bilo rastanka. Tu sam, mahnula sam mu i pokazivala da bude jak, da bude čvrst, kao što je on mene zvao da izađem iz Studenjaka", ispričala je Olivera.

Olivera Balašević sa unukom Verom

Veruje da su tih nekoliko trenutaka ostavili dubok trag, koji je ostao u njihovim srcima.

"Verujem da je ostao jedan prozor preko kojeg komuniciramo i danas", dodala je Olivera, naglašavajući snažnu povezanost koju je imala sa svojim mužem.

Njegova porodica i dalje nastavlja da čuva uspomene na Đorđa Balaševića. Ovi emotivni trenuci koje dele, bilo sa porodicom ili u sećanjima na voljenog oca i muža, pokazuju koliko je ljubav porodice važna i u trenucima kada fizički više nisu prisutni, ali su uvek u srcima onih koji ih vole.

