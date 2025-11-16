Slušaj vest

Glumica i influenserka Megan Bolton, koju britanska publika poznaje iz serija "Hollyoaks" i "The Only Way Is Essex", ovih dana zabavlja svoje pratioce na društvenim mrežama novom serijom humorističnih videa. Njeni kratki skečevi, u kojima parodira takmičarke izbora za Mis Univerzum, brzo su postali viralni.

Parodija na misice oduševila publiku

Megan, koju na društvenim platformama prati više od 3 miliona ljudi, pojavila se sa improvizovanom "lentom" preko ramena i sa prepoznatljivim držanjem misice. U snimcima je dramatično izgovarala imena država, oponašajući način na koji se takmičarke predstavljaju na sceni, među kojima se našla i predstavnica Srbija - Jelena Egorova. Publika je njen nastup ocenila kao izuzetno duhovit i dobro pogođen, posebno jer je Megan vešto prenela tipične geste, osmehe i energiju misica.

Viralni hitovi i reakcije pratilaca

Objave su ubrzo prikupile stotine hiljada lajkova i komentara. Korisnici mreža hvalili su njen smisao za humor, ali i glumačku sposobnost da u kratkom formatu dočara prepoznatljive stereotipe sa izbora lepote. Mnogi su joj u komentarima pisali da bi mogla da napravi čitavu seriju parodičnih klipova posvećenih svetu glamura, jer joj ovakva forma savršeno pristaje.

Još jedan dokaz njenog uticaja na mrežama

Ovakav sadržaj nije iznenađenje za one koji već prate Megan. Ona često kombinuje svoj glumački talent sa duhovitim pristupom, pa je izgradila prepoznatljiv stil koji joj je doneo milionsku publiku. Zahvaljujući kreativnosti i spremnosti da se našali na račun trendova, influenserka nastavlja da osvaja nove pratioce i učvršćuje svoju poziciju na internetu.

Megan je još jednom pokazala da zna da prepozna trenutni trend i pretvori ga u zabavu, a njeni fanovi sa nestrpljenjem čekaju šta će sledeće imitirati.

Pogledajte video: Ko je Jelena Egorova, Mongolka koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma 2025?