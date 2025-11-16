Slušaj vest

Saobraćajne gužve retko donose nešto dobro, ali jedan muškarac doživeo je prizor koji će pamtiti zauvek. Dok je sa prijateljima stajao u saobraćaju u Londonu, kroz prozor je ugledao ni manje ni više nego fudbalsku legendu Dejvida Bekama, a ceo susret snimio je i podelio na društvenim mrežama.

Neočekivani susret

Tosin Sokoja, jutjuber poznat kao @tosin_sokoya, vozio se sa prijateljima kada je u automobilu pored sebe prepoznao bivšeg fudbalera. Odmah je počeo da snima, a Bekam je, čuvši komešanje, pogledao u njihovom pravcu i nasmešio se. Na snimku se čuje kako Tosin i njegovi prijatelji u neverici viču: "Ne!", dok jedan od njih uzvikuje: "Ne, brate, nema šanse – ozbiljno?!"

Tosin je zatim pokušao da nagovori Bekama da "turira" motor svog automobila, na šta je on pristojno odbio, našalivši se da je "prestar da bi bilo šta turirao". Kratak susret trajao je jedva tridesetak sekundi, a čim se na semaforu upalilo zeleno svetlo, Tosin je ostao u šoku.

"Ludo, šta se, dođavola, upravo dogodilo?!" upitao je prijatelje.

U opisu objave na Instagramu kratko je napisao: "Veliki 7!", aludirajući na Bekamov broj dresa iz Mančester Junajteda i engleske reprezentacije.

Objava postala viralna

Snimak je ubrzo postao viralan i skupio više od 64.000 lajkova, a komentari su se samo nizali: "Ovo je briljantno", "Bekam je Londonac, pravi džentlmen i može slobodno da se kreće u javnosti… pristojan porodičan čovek", "Tako je pozitivan! Sviđa mi se njegova reakcija kad ih je video. Tako je skroman."

Pogledajte video: Dejvid Bekam pokazao baštu