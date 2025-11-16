Slušaj vest

Olivera Katarina važi za jednu od najfascinantnijih žena bivše Jugoslavije, koja je osvajala pažnju svih. Njena priča sa prvim mužem, Vukom Vučom, počela je neočekivano – sukobom i uvredama.

Naime, tadašnji pozorišni kritičar Vuk Vučo opisao je Oliveru kao "miloliku priučenu balerinu", što je nju toliko razbesnelo da ga je ošamarila prilikom sledećeg susreta. Ipak, iz te napetosti izrodila se jaka privlačnost i gotovo preko noći venčali su se. Ipak, njihova strastvena veza nije dugo trajala – nakon godinu i po dana usledio je razlaz, a Olivera ju je opisivala kao "fatalnu".

Olivera Katarina Foto: Promo/Kurir Televizija

"Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem...“ – prisetila se glumica u svojoj autobiografiji Aristokratsko stopalo.

Ubrzo nakon toga, otac je reagovao burno, preteći joj zbog tragedije koju je Miloš Žutić, zaljubljen u Oliveru, pokušao da izazove. Olivera je pobegla iz kuće, ali je na ulici naišla na Vuka, koji je očajnički pokušavao da je vrati.

"Naš brak nije funkcionisao, svađe su bile normalna stvar i on je sve više pio, a ja bivala sve očajnija. Nakon dve godine zajedničkog života, dok je Vuk bio u vojsci, odlučila sam da ga napustim. Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli uz Antonijev Adađo, plakali i opraštali se."

Period nakon razvoda

Olivera Katarina Foto: Printscreen

Nakon razvoda, Olivera nije mogla da se vrati kod roditelja. Iznajmila je garsonjeru od honorara koji je dobila za film Dobra kob. Iako je već bila poznata glumica, ubrzo je osetila otpor pozorišnih moćnika, pa je morala da se oslanja na sopstvene snage i rad.

Olivera Katarina i Miladin Šakić: ljubav i tragedija

Nakon turbulentnog prvog braka, Olivera Katarina udala se za Miladina Šakića, tada potpredsednika Vlade grada Beograda. Venčanje je održano u februaru 1970. godine u Skupštini grada Beograda, po želji kuma Branka Pešića, gradonačelnika. Njihov brak izazivao je veliku pažnju javnosti, ali i ljubomoru okoline.

Olivera Katarina Foto: Kurir Televizija

Na godišnjicu braka dobili su sina Maneta. Ipak, porodična sreća nije dugo trajala – sedam meseci nakon rođenja sina, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, vraćajući se sa službenog puta.

"On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih deset godina osvajao mangupskim trikovima, ali to mu je napokon pošlo za rukom kada mi je rekao kako želi da sa mnom ima sina. Kada je Mane imao samo sedam meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ceo svet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim, ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede," priseća se glumica.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor