Glumica Ivana Žigon (57), naslednica umetničke porodice Steve i Jelene Žigon, iznenadila je javnost kada je otvorila profil na TikToku i odmah objavila video koji je privukao veliku pažnju.

Na snimku se pojavljuje u crkvi, s maramom preko glave, dok glasno izgovara molitvu u tihom i sabranom ambijentu. U videu se jasno čuje njen prepoznatljiv, snažan glas:

"Plemkinjo naša nebeska, sestro naša, očima svojim zakuni se, narod na Kosmetu da mi opstane, molitva da nam do nebesa dosegne, neprijatelji više nikada, da nam svetinje ne razruše. Oreolom svetim ko oklopom viteškim obrani nas pred nevoljama preteškim."

Jedan od komentara koji se posebno izdvojio glasio je: "Koliko ova žena ima moćan glas, svaki put se naježim! Posebna i jedinstvena."

Brak sa Grigorijem Brkovićem i sin Stefan

Podsetimo, Ivana je još 2006. godine šokirala javnost iznenadnom udajom za Grigorija Brkovića, koji je zbog ljubavi prema njoj napustio monaški život. Ipak, njihov brak nije potrajao uprkos velikoj privrženosti na početku. Iz ove zajednice dobili su sina Stefana — Steva, koji nosi majčino prezime. Ime je dobio po dedi, legendarnom Stevi Žigonu, a mnogi primetili da neverovatno liči na njega.

Ivana je jednom objasnila kako je došlo do toga da dete ponese prezime Žigon:

"Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: "Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dete, ako bude muško, neka se preziva Žigon".

Ivana Žigon

Iako su Ivana i Grigorije kasnije raskinuli bračnu zajednicu, i dalje neguju porodične odnose.

"Iako smo se Grigorije i ja rastali pre nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac. Sada ima svoj teniski klub u Vinči i Stevo tamo uživa sa puno omladine."

Odnos majke i sina: duhovit, tvrdoglav i pametan dečak

Glumica je više puta govorila o tome koliko joj sin znači i koliko je naučio od svog oca:

"U svemu čemu ga je otac naučio, od fudbala do šaha, Stevo je perfektan. Polako se navikavam na ulogu majke iz drugog plana, tata je u ovim godinama najvažniji."

Ivana ne krije da je Stefan vrlo duhovit, ali i tvrdoglav — osobina koja je, kako kaže, ponekad dovodi do ludila.

Ivana Žigon

"Stefan Stevo je neverovatno duhovit i nesnosno tvrdoglav, ali mu sve oprostim kad ga vidim da čita. Voli da mi odgovori poslovicom, jer zna da će me to razoružati i da ću ga posle takve oštroumnosti pustiti da sa svojim društvom igra igrice i do tri ujutru, što mi, naravno, ne služi na čast. Ponekad mi se zavrti u glavi kad me okrene oko svog malog prsta, ali se malo utešim kad se setim svog detinjstva," kazala je kroz smeh.

Glumica je nedavno obeležila 57. rođendan, a čini se da publika jedva čeka nove objave na njenom TikTok profilu.

