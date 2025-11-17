Slušaj vest

U žustrom i pomalo bizarnom televizijskom nastupu Mišel Obama je tvrdila da crnkinje moraju da ispravljaju kosu kako bi „pratile standarde lepote belaca“.

Bivša prva dama, danas 61-godišnjakinja, govorila je o toj temi tokom razgovora uživo s Trejsi Elis Ros, povodom promocije svoje nove knjige "The Look".

Nova knjiga Mišel Obame inače prati razvoj njenog stila tokom boravka u Beloj kući.

U razgovoru s Trejsi tvrdi da su crnkinje „zarobljene“ pritiscima da kosu drže ispravljenom, te da zato „ne mogu da plivaju“ ili „idu u teretanu“.

„Dozvolite da nešto objasnim belim ljudima. Naša kosa prirodno raste u kovrdžavom obliku“, započela je vidno frustrirana Mišel.

„Kad je ispravimo da bismo se uklopile u vaše ideale lepote, postajemo taoci te ravne kose. Zato mnoge od nas ne mogu da plivaju i beže od vode. Ljudi ne idu u teretanu jer pokušavaju da održe kosu ravnom – zbog belaca! To je iscrpljujuće, skupo i oduzima neverovatno mnogo vremena.“

Svoju vatrenu tiradu je zaključila porukom da se ljudi „manu njene kose“. „Nemojte da mi govorite kako da nosim svoju kosu, nemojte da razmišljate o tome i ne dirajte je. Jednostavno – nemojte“, poručila je.

Foto: Profimedia

Video njenog istupa proširio se X-om i TikTokom, a reakcije dela publike bile su poprilično negativne.

„Zašto krivi belce za sopstvene frizerske odluke?“ upitao je jedan korisnik.

„Ako je to toliko ljuti, zašto onda sama nosi ravnu kosu?“ komentarisao je drugi.

Foto: Profimedia

„Niko joj nije tražio da ispravlja kosu. Ja svoju ne diram – jako kovrdžava, bez pardona“, napisala je jedna korisnica.

„Bez perika, bez filtera. Sto posto prirodno, šišam se kad meni odgovara. Prestanite da krivite ‘belu supremaciju’ za sopstvene izbore. Nosi svoju krunu, sestro.“

Foto: Profimedia

„Ne sećam se da je ikad iko ikome rekao da mora da ima ravnu kosu radi nečijeg standarda. Moja kosa je prirodno kovrdžava. Plivam najmanje tri puta nedeljno“, glasio je još jedan komentar.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

