Kraljica crvenog tepiha: Dženifer Lopez raspametila haljinom sa najvećim dekolteom ikada, fanovi poručuju "nema joj ravne"
Dženifer Lopez(56) bila je najglamuroznije odevena zvanica na crvenom tepihu zahvaljujući raskošnoj toaleti dramatičnog kroja, sa korsetom, plišanim detaljima kojima je napravljen srcoliki izraz na grudima i pompeznoj suknji nalik haljinama iz starog, zlantog doba Holivuda.
I njena haljina je upravo takva - spoj toaleta nekih prošlih vremena i modernih ideja u dizajnu. Glamuru su doprinele i dugačke plišane rukavice i naravno njena harizma. "Vau", "Izgleda neverovatno", "Najlepša je", "Kakva žena", poručuju sa Instagrama gde su je proglasili za kraljicu crvenog tepiha.
Kosa podignuta u punđu sa elementima ležernog šika i šminka u prirodnim tonovima zaokružili su njen stajling, obeležen i nikad izraženijim dekolteom. Džej Lo je grudi maksimalno istakla pa je čak i zasenila Sidni Svini, koja se predstavila u ovakvom izdanju.
I dok mnogi hvale lepotu Dženifer Lopez, neki ističu da je diva izgledala prilično umorno na crvenom tepihu, pa joj čak i broje bore na licu i vratu uz opasku da se upravo na tom delu njenog tela najviše primećuju godine.
Preovlađuju ipak komentari da je Dženifer Lopez sinoć priredila pravi spektakl na gala ceremoniji, u žestokoj konkurenciji.
(Kurir.rs/ Blic žena)
