Slušaj vest

Dženifer Lopez(56) bila je najglamuroznije odevena zvanica na crvenom tepihu zahvaljujući raskošnoj toaleti dramatičnog kroja, sa korsetom, plišanim detaljima kojima je napravljen srcoliki izraz na grudima i pompeznoj suknji nalik haljinama iz starog, zlantog doba Holivuda.

I njena haljina je upravo takva - spoj toaleta nekih prošlih vremena i modernih ideja u dizajnu. Glamuru su doprinele i dugačke plišane rukavice i naravno njena harizma. "Vau", "Izgleda neverovatno", "Najlepša je", "Kakva žena", poručuju sa Instagrama gde su je proglasili za kraljicu crvenog tepiha.

U galeriji pogledajte kako je Dženifer Lopez izgledala na crvenom tepihu:

1/3 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Kosa podignuta u punđu sa elementima ležernog šika i šminka u prirodnim tonovima zaokružili su njen stajling, obeležen i nikad izraženijim dekolteom. Džej Lo je grudi maksimalno istakla pa je čak i zasenila Sidni Svini, koja se predstavila u ovakvom izdanju.

U galeriji pogledajte kako je Dženifer Lopez nedavno podigla prašinu u seksi izdanju:

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez u provokativnom izdanju Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

I dok mnogi hvale lepotu Dženifer Lopez, neki ističu da je diva izgledala prilično umorno na crvenom tepihu, pa joj čak i broje bore na licu i vratu uz opasku da se upravo na tom delu njenog tela najviše primećuju godine.

Preovlađuju ipak komentari da je Dženifer Lopez sinoć priredila pravi spektakl na gala ceremoniji, u žestokoj konkurenciji.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kako Džej Lo stavlja crveni karmin: