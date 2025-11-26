Slušaj vest

Klark Gejbl, jedan od najprepoznatljivijih lica zlatnog Holivuda, poticao je iz grada Kadiz u Ohaju. Detinjstvo mu je obeležila bol — majka je umrla dok je još bio mali,a sa ocem se nikada nije zbližio. Jedina osoba sa kojom je osećao toplinu bila je maćeha, ali i nju je izgubio gotovo na početku svoje karijere. Iako je javnost bila ubeđena da se iza njegovog osmeha krije neodoljivi šarmer, oni koji su ga bolje poznavali govorili su da je u privatnosti bio čovek koji se neprestano bori sa sopstvenim demonima.

Heda Hoper,Klark Gejbl Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Mnogi su smatrali da su ga upravo porodične traume oblikovale u rezervisanog i povremeno mračnog muškarca. Biografi su zapisali i da ga je otac godinama ponižavao zbog greške u krštenici, gde je bio upisan kao devojčica. Ta rana pratila ga je čitavog života i često se navodila kao razlog njegovih krutih stavova. Paralelno s tim, kružile su i suprotne priče — da je u periodu pre slave navodno bio žigolo, da je ulazio u homoseksualne veze i da je bio sklon romantičnim odnosima sa mnogo starijim ženama i osobama fluidne seksualnosti.

Njegova opsednutost glumom počela je sasvim slučajno. Kao mladić otišao je u Akron da radi u fabrici guma, a u jednoj šetnji ušao je u lokalno pozorište i odlučio da se tu zadrži zauvek. Prvi brak, sa 14 godina starijom glumicom Džozefin Dilon, pružio mu je odskočnu dasku ka ozbiljnim ulogama.

Susret sa Kerol Lombard: ljubav koju ništa nije moglo da umiri

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotogrfaije:

1/8 Vidi galeriju Karol Lombard i Klark Gejbl imali su neverovatnu ljubavnu priču sa tužnim krajem Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia, Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Kroz život je prošao pet brakova, ali se samo jedan urezao duboko — onaj sa Kerol Lombard. Prvi put su radili zajedno na filmu No Man of Her Own, u vreme kada su oboje bili u drugim brakovima. Njihovo upoznavanje obeležila je neobična razmena poklona: Klerk joj je doneo papuče, ona njemu šunku sa umetnutom fotografijom. Bila je to vrsta igre koja je postala njihov tajni jezik.

Šest godina kasnije, na večeri u Beverli Hilsu, ponovo su se sreli. Došli su sa različitim ljudima, a otišli — u sopstvenom ritmu. Te večeri nisu se odvajali jedno od drugog, plesali su satima, a noć završili vožnjom u njegovom kabrioletu. Sutradan ga je probudila buka — Kerol je, u svom stilu, ubacila dva goluba u njegov stan.

Venčali su se daleko od Holivuda, u Rimu, uz prisustvo samo dva nepoznata svedoka. Život su nastavili na selu, u kući koju je ona kupila, nadajući se miru i porodici koju su oboje želeli. Ali Kerol nije mogla da ima decu, a njihov brak dodatno je potresla Gejblova afera sa Loretom Jang, sa kojom je dobio ćerku.

Kerol se tada potpuno posvetila humanitarnim akcijama i radu na filmu, pokušavajući da skrene misli sa bola.

Tragedija koja je zauvek slomila najvećeg zavodnika Holivuda

Kerol Lombard, Klark Gejbl Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Tokom jedne humanitarne turneje odlučila je da što pre poleti za Holivud, i zbog premijere filma i zbog straha da je muž vara sa Lanom Tarner. Uprkos upozorenju gatare da ne putuje avionom, kao i molbama prijatelja da odloži let, rešila je da se vrati odmah, navodi Žena.

Avion je pao samo 20 minuta nakon poletanja. Poginuli su svi putnici, uključujući i Kerol. U Holivudu se šaputalo:

„Stradala je jureći nazad muškarcu kojeg je volela, a kojem nije mogla u potpunosti da veruje.“

Klerk je, potpuno slomljen, otrčao do planine na kojoj se dogodila nesreća. Spasioci su ga jedva zadržali da ne krene ka samom vrhu. Kada su mu predali gumicu sa pramenovima Keroline kose, srušio se od bola.

Posle njene smrti često je pio, još dva puta se ženio, ali su prijatelji tvrdili da se nijedna žena nije približila mestu koje je u njegovom srcu zauzimala Kerol. Umro je 1960. godine, od srčanog udara.

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišem

Eva Ras o ljubavi sa Danilo Kišom Izvor: Kurir televizija

Uloge koje su ga učinile besmrtnim