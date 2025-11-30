Slušaj vest

Kortni Stodenpostala je svetski poznata gotovo preko noći, ali na način koji je duboko obeležio njen život. Sa samo 16 godina udala se za američkog glumca Daga Hačinsona, koji je tada imao 50 godina, i od tada ništa nije bilo isto. Njena priča postala je upozorenje i borba protiv zlostavljanja maloletnih devojaka u industriji slavnih.

Brak koji je šokirao svet

Venčanje Kortni i Daga izazvalo je globalni skandal. Razlika u godinama, 34 godine, i činjenica da je ona bila maloletna, šokirala je javnost. Brak je bio legalan zahvaljujući saglasnosti njenih roditelja, ali mnogi bliski Hačinsonu nisu prihvatili tu odluku. Članovi porodice, prijatelji i kolege distancirali su se od glumca zbog ovog kontroverznog braka.

Kortni i Dag upoznali su se na njegovoj glumačkoj radionici, a mediji su pisali o ljubavi na prvi pogled. Nakon venčanja 2011. godine, karijera Hačinsona krenula je silaznom putanjom, a Kortni je neko vreme bila ta koja je finansijski podržavala njihov život.

Otvorena priznanja

Par je odlučio da prekine vezu 2016. godine, ali se zvanično razveo tek 2020. Tada je Kortni otvorila dušu i otkrila kroz šta je prolazila:

"Bilo me je strah da govorim o verbalnim napadima tokom svih tih godina, jer sam bila dete, a on je imao 50 godina kada smo se venčali. Sada sam žena i vreme je da konačno progovorim. Osećala sam se zatočenom, manipulisao je mnom i odrastala sam na vrlo usamljenom i mračnom mestu. Za Daga, uvek ću ga voleti, ali ću uvek biti i povređena. Ostavio si me omalovažavanu i zbunjenu, ali preći ću preko toga i želim ti sve najbolje. Molim te da ovo više ne učiniš nijednoj maloletnici. Nije pravedno, a deca nisu tvoj nivo. Budi dobro, kao što ću i ja biti."

I sam Dag je kasnije priznao da mu je ovaj brak uništio život i karijeru, ali nije zažalio zbog svog izbora.

Borba protiv maloletničkih brakova

Kortni nije samo izrazila žaljenje, već je odlučila da se posveti borbi protiv dečjih brakova, koje naziva "prljavom malom tajnom Amerike". Vodi kampanju protiv zakona koji i dalje dozvoljavaju ovakve brakove uz saglasnost roditelja u više od pola američkih saveznih država.

"Ne želim da se to više ikome dogodi, toga se bojim", rekla je za magazin People. Svoju priču predstavila je i u biografskom filmu "I Was a Child Bride: The Courtney Stoden Story". Snimanje filma bilo je teško, ali nužno:

"Drago mi je da sam to učinila, ali bilo je teško gledati. Ovo je televizijska verzija mog života, a morali smo izrezati mnogo scena jer su bile previše teške. Najluđa priča koju sam ikada čula – moja je."

Ova ispovest pokazuje koliko je ranjiv svet mladih u industriji slavnih i kako jedna devojka može pretvoriti svoje traumatično iskustvo u snažan glas za promene.

