Megan Markl izgleda ne smeta prašina koja se podigla oko brisanja fotografija nje i njenog muža, princa Harija, s rođendanske proslave rijaliti zvezde Kris Džener - Megan je već u prazničnom duhu. Vojvotkinja od Saseksa i osnivačica brenda "As Ever" u kratkom Instagram videu brenda pokazala je da porodica polako priprema svoj dom za Božić dok je promovisala novu prazničnu kolekciju.

"Oh, vidimo se", napisala je Markl uz snimak na kom puni čarapu na kaminu i dodala: "Još nije ni Dan zahvalnosti, a već ste ovo dobili u torbi." Nasmejana Megan za video je na sebi nosila skromnu, ali elegantnu zelenu haljinu i kosu je skupila u opuštenu punđu. Iza nje stajala velika jelka ukrašena lampicama.

Vojvotkinja od Saseksa je krajem oktobra već najavila lansiranje svoje prve praznične kolekcije "As Ever", a među ponuđenim proizvodima su penušavo vino, sveće, voćni namazi i još mnogo toga. Nekoliko artikala u kapsulnoj kolekciji ima aluziju na njenog supruga, princa Harija, i njihovu decu, princa Arčija i princezu Lilibet.

Ova Meganina objava dolazi samo nekoliko dana nakon što se našla usred drame nakon što su ona i Hari viđeni na rođendanskoj proslavi Kris Džener prepunoj zvezda. Međutim, ubrzo nakon toga, svi tragovi pojavljivanja vojvode i vojvotkinje od Saseksa izbrisani su s Dženerinih i profila Kim Kardašijan na društvenim mrežama. Ranije ove nedelje, izvor je za Page Six rekao da je predstavnik kraljevske porodice zatražio od rijaliti zvezda da uklone fotografije para.

Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ne žele da razljute kraljevsku porodicu dok pokušavaju da se pomire", rekao je izvor. Taj potez je, prema tvrdnjama insajdera, jako razljutio porodicu Kardašijan-Džener.

