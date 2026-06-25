Slušaj vest

Filmska legenda Džoan Kolins, koja se proslavila svojim ulogom u sapunici "Dinastija". Udavala se pet puta, ali pre prvog braka doživela je nešto što ni jedna žena ne bi trebala da doživi.

Godinama kasnije ispričala je u svojoj knjizi da ju je budući muž silovao i pre nego što su se venčali, a majka, koja je trebalo da joj bude podrška, je zapravo opravdala taj njegov postupak.

Džoan i Maksvel Rid Foto: Profimedia

Sa 18 godina, Džoan se udala za svog prvog muža, irskog glumca Maksvela Rida, 24. maja 1952. godine.

Za tu priliku mlada je izabrala haljinu klasičnog dizajna iz 1950-ih, sa dugim rukavima i visokom kragnom. Materijal je bio posebno privlačan, napravljen od debelog materijala sa velikim cvetnim detaljima.

Uski gornji deo i uzak struk takođe su dodali dašak šika, dok je suknja A-kroja učinila haljinu još klasičnom.

Pored haljine, Džoan je nosila i medaljon u obliku srca oko vrata, nosila je buket belog cveća i ispunila svoj izgled belim velom za glavu u obliku lista.

Ali uprkos svim ovim prelepim fotografijama i srećnim licima, njihov brak je loše počeo, jer se glumica u svojim intervjuima i knjigama prisetila da ju je budući muž zlostavljao.

- Imala sam 17 godina, ali sam imala koeficijent inteligencije kao da mi je 12 - rekla je za Gardijan.

U galeriji pogledajte fotografije Džoan Kolins:

1/8 Vidi galeriju Džoan Kolins Foto: TOT / Goff Photos / Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia, Robyn Beck / AFP / Profimedia

- Nismo imali seksualno obrazovanje. Nikad nisam videla muški polni oran dok me nisu silovali, a onda sam odbila da ga pogledam. Majka mi je rekla da muškarci žele samo jednu stvar, i verovatno je bila u pravu - dodala je.

Glumica je takođe rekla da joj je Maksvel sipao alkohol u sok i da se onesvestila.

- Sledeće čega se sećam je da sam ležala na kauču, a on me je zlostavio Tada bi moja majka rekla da me koristi. Sada to zovemo silovanje na sastanku.

Takođe je objasnila zašto se udala: - Zato što pripadam generaciji u kojoj, ako hoćeš da imaš seks, onda se udaš - rekla je.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica ovbišla Zlanzibar: