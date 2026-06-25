Budući muž je silovao sa 17 godina, majka tvrdila da je to normalno: Potresna ispovest najveće filmske legende današnjice
Filmska legenda Džoan Kolins, koja se proslavila svojim ulogom u sapunici "Dinastija". Udavala se pet puta, ali pre prvog braka doživela je nešto što ni jedna žena ne bi trebala da doživi.
Godinama kasnije ispričala je u svojoj knjizi da ju je budući muž silovao i pre nego što su se venčali, a majka, koja je trebalo da joj bude podrška, je zapravo opravdala taj njegov postupak.
Sa 18 godina, Džoan se udala za svog prvog muža, irskog glumca Maksvela Rida, 24. maja 1952. godine.
Za tu priliku mlada je izabrala haljinu klasičnog dizajna iz 1950-ih, sa dugim rukavima i visokom kragnom. Materijal je bio posebno privlačan, napravljen od debelog materijala sa velikim cvetnim detaljima.
Uski gornji deo i uzak struk takođe su dodali dašak šika, dok je suknja A-kroja učinila haljinu još klasičnom.
Pored haljine, Džoan je nosila i medaljon u obliku srca oko vrata, nosila je buket belog cveća i ispunila svoj izgled belim velom za glavu u obliku lista.
Ali uprkos svim ovim prelepim fotografijama i srećnim licima, njihov brak je loše počeo, jer se glumica u svojim intervjuima i knjigama prisetila da ju je budući muž zlostavljao.
- Imala sam 17 godina, ali sam imala koeficijent inteligencije kao da mi je 12 - rekla je za Gardijan.
U galeriji pogledajte fotografije Džoan Kolins:
- Nismo imali seksualno obrazovanje. Nikad nisam videla muški polni oran dok me nisu silovali, a onda sam odbila da ga pogledam. Majka mi je rekla da muškarci žele samo jednu stvar, i verovatno je bila u pravu - dodala je.
Glumica je takođe rekla da joj je Maksvel sipao alkohol u sok i da se onesvestila.
- Sledeće čega se sećam je da sam ležala na kauču, a on me je zlostavio Tada bi moja majka rekla da me koristi. Sada to zovemo silovanje na sastanku.
Takođe je objasnila zašto se udala: - Zato što pripadam generaciji u kojoj, ako hoćeš da imaš seks, onda se udaš - rekla je.
(Kurir.rs/Glossy.rs)
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