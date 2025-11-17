Slušaj vest

Slavni glumac Klaus Kinski, najpoznatiji po ulogama u filmovima Vernera Hercoga možda jeste tokom života nosio titulu čudnog i ekcentričnog umetnika, ali niko nije mogao ni da zamisli da se iza ogromnog talenta i briljantnog uma krije zločinac koji nije prezao ni od zlostavljanja rođene ćerke.

Rođen je 18. oktobra 1926. u Sopotu, u današnjoj Poljskoj. Njegov otac, Poljak Bruno Naksinski, bio je farmaceut, dok je majka Suzana Lutce bila ćerka nemačkog pastora. Tridesetih se sele u Berlin ge je Klaus i krenuo u školu, a pristupio je i nemačkoj armiji 1944, te bio u službi u Holandiji. Kasnije je dezertirao i postao zarobljenik engleske vojske. Upravo je u to vreme otkrio talenat za glumu, i glumio zarobljenicima.

Nakon rata se vratio u Nemačku gde je započeo glumačku karijeru, najpre u pozorištu, a njegovi monolozi Šekspira, Vijona i drugih otvorili su mu vrata filmske umetnosti.

Nije trebalo mnogo da Klaus postane jedan od najpopularnijih i najcenjenijih filmskih glumaca, što je trajalo sve do 1971. kada je odigrao poslednju ulogu u filmu "Jesus Tour".

Starost je iskoristio da napiše autobiografsku knjigu "Treba mi samo ljubav", ali je ista bila zabranjena sve do smrti Marlen Ditrih koja ga je tužila zbog klevete da je lezbijka.

Ženio se tri puta, i dobio je petoro dece, od kojih je samo troje priznao - ćerke Nastasju i Polu i sina Nikolaja.

Ćerka otkrila detalje zlostavljanja

A upravo je Pola ta koja je otkrila pravo lice glumca sa kojim nije razovarala od 19. godine. Svoju istinu otkrila je čak 31 godinu nakon očeve smrti. Klaus je preminuo 23. novembra 1991. od posledica srčanog udara, a njegov pepeo prosut je u Tihom okeanu. Sahrani su prisustvovali sin Nikolaj i režiser i prijatelj Verner Hercog koji ga je svojevremeno i proslavio.

Nažalost, blistave uloge pale su u senku kada je Pola otkrila detalje zlostavljanja koja su započela kada je imala samo 5 godina.

- On je počeo da me dira i ljubi otvorenih usta kada sam bila veoma mala, imala sam 5 ili 6 godina - rekla je Pola Kinski koja je takođe glumica i živi u Nemačkoj.

Ona je istakla da je godinama trpela nasilje, kako se*sualno, tako i fizičko, a da su verbalne uvrede bile gotovo kao dobar dan. Njegovo ponašanje bilo je zastrašujuće, a za Gardijan je iznela jezive detalje iz svoje prošlosti.

Pola Kinski je nemačka glumica Foto: Profimedia

- Kao dete sam uvek držala jezik za zubima jer me je plašio. Bila sam zavisna od njega i njegove pažnje - i naglasila da joj je otac pričao da je njegovo ponašanje veoma normalno i da tu nema ničeg spornog i da očevi širom sveta rade to isto svojim ćerkama. Ona je sve to opisala do detalja u svojoj knjizi.

Progovorila tek posle Klausove smrti

Ono što je otežavajuće u ovim tvrdnjama je to što je Klaus mrtav od 1991. godine, te je ove tvrdnje teško proveriti.

Ipak, Pola, koja je i sama glumica, tvrdi da je sve ove godine živela u strahu da joj niko neće verovati, ali da je konačno došao trenutak da o svemu progovori.

- Izjedao me osećaj krivice. Osećala sam se kao da sam ga izdala i razočarala, mnogo sam plakala tada - i naglasila da je večito bila rastrzana između poriva da mu udovolji i da ga odbije.

Pola Kinski Foto: Profimedia

- Napisala sam knjigu jer ne mogu više da gledam kako ga hvale i kako ga uzdiži iz godine u godinu, morala sam da reagujem - rekla je i osvrnula se na činjenicu da njegog oca smatraju glumačkim genijem i da je upravo iz tog razloga želela da objasni pravo stanje stvati i pokaže realnu sliku svog oca.

Rekla je i da nikada nije mogla da gleda filmove svog ocau kojima je obično glumio tirane, kriminalce i odmetnike.

- Kada bih videla deo tih filmova, pomislila sam kako je on takav i privatno. I kako god, ja sam sve te stvari iskusila i to je istina - rekla je Pola.

Pokušao da zlostavlja i Nastasju

Glumica je dodala da ima podršku i polusestre Nastasje Kinski, iako nikada nisu imale dublji odnos, i dodala da je njen pokojni otac pokušao da zlostavlja i nju.

Nastasja je negirala da je i ona bila žrtva očevog se*sualnog zlostavljanja, ali je priznala da ju je on maltretirao na druge načine, te da je jednom pokušao i da je se*sualno napastvuje, ali da nije uspeo.

Klaus Kinski Foto: Profimedia

Pola je prekinula svaki kontakt sa ocem sa 19 godina, a kako kaže, kada je umro, nije osetila ništa.

- Kada je umro, majka, poznata pevačica mi je javila telefonski i ja nisam osetila ništa. Ni tugu ni mržnju - rekla je, ali i naglasila da želi da inspiriše druge žrtve zlostavljanja da progovore o svojim tamničarima jer "to je kao da ste dobili doživotnu robiju".

Podsetimo, Pola je rođena 1952. godine u Berlinu, a knjigu u kojoj govori o incestuoznoj vezi je objavila 2013. godine. Njena majka je tvrdila da ništa nije primećivala. Pola se bavi glumom i ima troje dece sa advokatom Volfgangom Hepnerom.

