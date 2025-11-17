Slušaj vest

Kim Kardašijan je podelila s obožavateljima emotivan video u kom je briznula u plač tokom priprema za pravosudni ispit u Kaliforniji, koji na kraju nije položila. Rijaliti zvezda i preduzetnica otkrila je iscrpljujuću borbu s učenjem, ali i svoju odlučnost da ne odustane od sna da postane advokatica.

"Mozak će mi eksplodirati"

U videu objavljenom na Instagramu tokom vikenda, Kim je detaljno opisala s čime se suočavala dve nedelje pre ispita. "Tako sam umorna, i svaki put kad osetim da sam korak ispred, nešto se dogodi da pokuša da me zaustavi u ovome", rekla je. "Deo mene želi da prestane. Jednostavno osećam da će mi mozak eksplodirati."

Kako bi se u potpunosti posvetila učenju, Kardašijan je otkazala sve poslovne obaveze na četiri meseca. "Ne primam nikakve poslovne pozive, zapravo ne radim ništa osim što sam mama i učim", objasnila je. Svoju decu - Nort (12), Seinta (9), Čikago (7) i Psalma (6), koje ima s bivšim suprugom Kanjeom Vestom - poslala je na "sjajan odmor" kako bi mogla da se fokusira. Dodatnu poteškoću predstavljali su joj i zdravstveni problemi s leđima, zbog kojih je morala da nosi steznik.

Razočaranje, ali ne i kraj

Kim je 7. novembra saznala da nije položila ispit. "Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj", podelila je sa svojih više od 354 miliona pratilaca. "Ovaj san mi previše znači da bih odustala, pa ću nastaviti da učim, stičem znanje i borim se za sebe dok ne uspem."

U galeriji pogledajte kako je Kim Kardašijan izgledala na nedavnoj proslavi svog 45. rođendana:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan u zlatnom korsetu Aleksandra Mekvina iz 1997. godine tokom proslave svog 45. rođendana u Parizu. Foto: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kasnije se na svojim Instagram storijima našalila na svoj račun. "Pa… još nisam advokatica. Samo glumim jednu vrlo dobro obučenu na TV-u", napisala je, aludirajući na svoju ulogu advokatice u seriji "All's Fair". "Šest godina sam na ovom pravnom putovanju, i još uvek sam potpuno posvećena dok ne položim pravosudni ispit. Nema prečica, nema odustajanja - samo više učenja i još više odlučnosti."

"Neuspeh nije pad - to je gorivo"

Kim je zahvalila svima koji su je ohrabrivali na njenom putu. "Neuspeh nije pad - to je gorivo", zaključila je. "Bila sam tako blizu da položim ispit i to me samo još više motiviše. Idemo!"

Sledeću priliku za polaganje kalifornijskog pravosudnog ispita imaće u februaru 2026. godine, a za prolaz joj je potrebno najmanje 1390 bodova.

