Glumica Mili Bobi Braun i Džejk Bondžovi venčali su se prošle godine, nakon otprilike tri godine zabavljanja. Ranije ove godine postali su i roditelji, usvajanjem svoje prve ćerke. "Ne možemo da dočekamo da započnemo ovo prelepo novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti", izjavili su u zajedničkom saopštenju u avgustu.

Novo roditeljstvo i svakodnevna radost

Mili, koja sada ima 21 godinu, nedavno je u intervjuu za britanski Vogue otkrila kako ona i Džejk, 23 godine, doživljavaju prvu godinu roditeljstva: "Naša ćerka nas je već naučila toliko toga. Perspektiva je ključna. Sitnice u životu postaju neprocenjivo dragocene. Dani su nam ispunjeni zagrljajima, smehom i ljubavlju. To je beskrajna radost".

Ona je takođe naglasila da dele roditeljske obaveze ravnopravno, 50-50 u svemu.

"Zato sam toliko zahvalna što sam u ovom životu partner sa njim… On je jednostavno neverovatan otac", dodala je.

Viralni snimak i reakcije publike

Ove nedelje pojavio se video na internetu koji prikazuje Mili kako izlazi iz automobila držeći svoju ćerku, dok se probija kroz gomilu paparaca ka zgradi. Na snimku se vidi Džejk sa strane, kako gestikulira da Mili ide ispred njega, što je ona učinila.

U trenutku kada joj se jedan fotograf približio previše, Mili mu je, čvrsto držeći bebu, rekla: "Držim svoje dete", upozoravajući ga da se skloni.

Dok su ulazili u zgradu, Milin kolega iz "Stranger Things" i bliski prijatelj Noa Šnap nosio je veliku torbu, pomažući paru da bezbedno uđe.

Internet kritikuje Džejka

Mnogi korisnici interneta pohvalili su Mili što štiti svoju ćerku i brine da njena privatnost ostane zaštićena, dok su kritički komentarisali Džejka, koji je očigledno ostao u drugom planu.

"Noa nosi torbu, a njen muž samo se smeška paparacima. Sramota je da tvoj prijatelj radi više za tebe nego muž", pisalo je u jednom komentaru.

"Muž hoda iza nje dok ona nosi dete, umesto da ga štiti", dodao je drugi.

"Mili sa bebom, Noa sa torbom, a njen muž potpuno beskoristan", glasio je još jedan tvit. Neki su se pitali: "Zašto njen muž samo hoda iza njih kao da ga ništa ne zanima?"

Jedan korisnik je napisao: "Zašto muž samo stoji i smeška se? Trebao bi da bude pored nje i blokira paparace", dok je drugi dodao na Redditu: "Mislila sam da je sama dok on lagano ne prođe iza nje. Šta se dešava?"

Naravno, važno je napomenuti da je ovo samo kratak snimak i da ne možemo donositi drastične zaključke. Ipak, reakcije publike su neumoljive i jasno pokazuju koliko pažnje privlači zaštita privatnosti dece poznatih ličnosti, a koliko i odnosi između supružnika.

