Slušaj vest

Bivša supruga bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa, Sofi Gregor, prvi put je javno komentarisala napise o svom bivšem partneru i pop pevačici Kejti Peri - i ima šta da kaže, ne dozvoljava da ju njihova romansa "uznemirava".

Kanadska javna govornica prekinula je ćutanje o novoj vezi svog bivšeg partnera gostujući u podkastu "Arlene Is Alone" ranije ove nedelje. Kada je voditeljka Arlen Dikinson pitala 50-godišnju Gregor kako "ostaje kul" dok gleda sav publicitet oko Trudoove i Perine veze, priznala je da to utiče na nju iza kamera.

Foto: People Picture/Willi Schneider / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Svi smo ljudska bića i stvari utiču na nas", priznala je, dodajući da je "normalno" tako se osećati. "Kako reagujete na stvari, vaša je odluka. Stoga sam odlučila da pokušam da slušam muziku umesto buke", rekla je.

Bivša televizijska voditeljka naglasila je da je način na koji reaguje jedino što može da kontroliše - stoga odlučuje da ostane puna poštovanja, iako joj, dakako, veza bivšeg supruga izaziva određene emocije. "Vrlo sam svesna da mnoge javne stvari mogu biti uznemirujuće, mi smo ljudi. Ono što radim s tim je moja odluka. Žena kakva želim da postanem kroz ovo je moja odluka“, nastavila je, "Znači li to da nemam emocija? Da ne plačem, ne vrištim, ne smejem se? Ne".

Kejti Peri uhvaćena na večeri sa Džastinom Trudoom Foto: AP Jordan Strauss, AP Adrian Wyld

Ono što svakako radi po tom pitanju jeste to da stavlja porodicu na prvo mesto, pa je tako posvećena svojoj deci. Bivši kanadski par bio je u braku od 2005. do 2023. godine i roditelji su troje dece: Ksavijera (18), El-Grejs (16) i Hejdrijena (11).

"Imamo odvojene živote, ali imamo jedan porodični život. I mislim da nam trebaju dve osobe u paru... da se raspletemo", rekla je Sofi. Kejti je, s druge strane, bila u dugogodišnjoj vezi s glumcem Orlandom Blumom, a s njim ima ćerku Dejsi Dav, a raskinuli su ovog leta.

U galeriji pogledajte fotografije Kejti Peri i Orlanda Bluma iz perioda dok su bili u vezi:

1/10 Vidi galeriju Kejti Peri i Orlando Blum Foto: Profimedia

Trudo i 11 godina mlađa Kejti Peri prvi put su viđeni u julu na večeri u Montrealu. Sledećeg meseca pojavila su se nagađanja da se njihova afera već "ohladila" jer je Trudoa odbila sva medijska pažnja koju je njihov spoj privukao. Međutim, par je prošlog meseca dokazao da su svi u krivu, kada su se pojavile fotografije na kojima se ljube na njenoj jahti. Do kraja oktobra debitovali su kao par na Kejtinoj 41. rođendanskoj zabavi u Parizu.

Video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri