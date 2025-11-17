Slušaj vest

Dženifer Aniston je početkom meseca, posle višemesečnog šuškanja, potvrdila vezu s hipnoterapeutom Džimom Kertisom, a sada je prvi put javno progovorila o novom partneru s kojim je, kako kaže, "napokon pronašla mir i jasnoću".

Zvezda serija "Prijatelji" i "The Morning Show" u razgovoru za ELLE nije štedela reči hvale za svog dečka.

"Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. On je zaista izvanredan čovek koji pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, ali istovremeno normalan, ljubazan i ima iskrenu želju da pomogne drugima da izleče svoje traume i pronađu jasnoću", izjavila je Aniston, koja je za isti časopis snimila senzualni editorijal. "Predivno je posvetiti život takvom pozivu."

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Aniston:

1/8 Vidi galeriju Dženifer Aniston Foto: Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Kao i mnogi parovi danas, Aniston je učinila svoju vezu s Kertisom zvaničnom na Instagramu na njegov rođendan zajedničkom fotografijom, koju je opisala uz reči: "Srećan rođendan, ljubavi moja. Neizmerno te cenim", na šta je hipnoterapeut uzvratio emotikonom srca.

Glumica ga je pratila na društvenim mrežama poslednje dve godine, a romansa je navodno započela ovog leta, kad su ih paparaci snimili na odmoru na Majorci. Par je snimljen i na premijeri treće sezone serije "The Morning Show", a prema izvoru bliskom holivudskoj zvezdi, Kertis je fasciniran njenom karijerom, i glumačkom i poslovnom, i voli da bude uz nju na svakom koraku.

Video: Napitak Dženifer Aniston za zdravlje i eliksir