Demi Murje više puta pokazala da ume da zrači holivudskim glamourom u svakom svom izdanju na crvenom tepihu, a sada je ponovo zasenila sve u zadivljujućoj izvezanoj haljini na premijeri druge sezone serije "Landman".

Američka glumica, koja ima 63 godine, pojavila se na londonskom čuvenom Lesters Skveru, noseći dugačku haljinu bez bretela, ukrašenu intrigatnim vezom sa crnim, plavim i crvenim cvetnim detaljima.

Demi Mur Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, Can Nguyen / Capital pictures / Profimedia, Steve Vas / imago stock&people / Profimedia

Zvezda, koja u seriji igra Kami Miler, uklopila je izdanje sa nude štiklama i minđušama od ljubičastih dijamanata, a kasnije je, zbog hladnog novembarskog vremena, obukla i blejzer sa cvetnim vezom. Prema La Mode Unknown, haljina je iz Erdem kolekcije proleće/leto 2026.

Ovo nije prvi put da je Demi privukla pažnju na crvenom tepihu tokom promocije Landman-a. Ranije ovog meseca pojavila se u blistavoj Gucci haljini potpuno izrađenoj od providne crne čipke, dajući svoj pečat trendu "gole haljine".

Demi Mur Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Kao i prethodni put, Demi je i za londonsku premijeru kosu stilizovala u polupodignutu frizuru, dok joj je lagano rumenilo naglašavao obraze

(Kurir.rs/Glossy)

