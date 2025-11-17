Princa Harija baš neće: Upao u sukob s Bakingemskom palatom, nova drama trese kraljevsku porodicu
Novi nesporazum između princa Harija i Bakingemske palate izbio je nakon njegovog nedavnog putovanja u Kanadu povodom obeležavanja Dana sećanja.
Iako njegov tim tvrdi da je kraljevska kuća na vreme primila informacije o putu, dvorski izvori za britanske medije poručuju suprotno – da ih je vest zatekla nespremne i da nije istina da su bili obavešteni.
Nedostatak transparentnosti
Situacija je posebno osetljiva jer je Hari početkom godine navodno ponudio da s porodicom deli svoj službeni raspored – pokušaj smirivanja odnosa i izbegavanja budućih preklapanja angažmana. Takva transparentnost bi, prema izvorima, trebalo da smanji tenzije koje traju otkako su Hari i Megan Markl 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u SAD.
Harijev raspored u Kanadi uključivao je susrete s najstarijim kanadskim veteranima i učestvovanjem u kreativnim programima u Veteranskom centru u Torontu. To je bilo i njegovo prvo veće putovanje nakon kratkog susreta s kraljem Čarlsom u septembru – njihovog prvog viđenja uživo nakon gotovo dve godine, koje je bivši dvorski savetnik opisao kao "veliki korak napred".
Sporan je i odlazak na rođendan
Napetosti su se ponovo pojačale i nakon što su Hari i Megan prisustvovali raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Džener, održanoj u vili Džefa Bezosa u Beverli Hilsu. Par se pojavio u društvu slavnih poput Maraje Keri, Paris Hilton i Adel, ali ubrzo je izbila kontroverza, kada su njihovi zajednički snimci nestali s Instagrama Kris Džener i Kim Kardašijan. Dok izvori bliski paru tvrde da su slike uklonjene jer nisu dali pristanak za objavu, drugi prisutni tvrde da nikakvi obrasci uopšte nisu postojali.
Uprkos medijskoj buci, izvori bliski paru ističu da su Megan i Hari na zabavu stigli "držeći se za ruke i odlično raspoloženi", dok se rasprava o komunikaciji između Harijevog tima i Bakingemske palate nastavlja, prenosi Tportal.
