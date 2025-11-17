Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu

Novi nesporazum između princa Harija i Bakingemske palate izbio je nakon njegovog nedavnog putovanja u Kanadu povodom obeležavanja Dana sećanja.

Iako njegov tim tvrdi da je kraljevska kuća na vreme primila informacije o putu, dvorski izvori za britanske medije poručuju suprotno – da ih je vest zatekla nespremne i da nije istina da su bili obavešteni.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nedostatak transparentnosti

Situacija je posebno osetljiva jer je Hari početkom godine navodno ponudio da s porodicom deli svoj službeni raspored – pokušaj smirivanja odnosa i izbegavanja budućih preklapanja angažmana. Takva transparentnost bi, prema izvorima, trebalo da smanji tenzije koje traju otkako su Hari i Megan Markl 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u SAD.

princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Harijev raspored u Kanadi uključivao je susrete s najstarijim kanadskim veteranima i učestvovanjem u kreativnim programima u Veteranskom centru u Torontu. To je bilo i njegovo prvo veće putovanje nakon kratkog susreta s kraljem Čarlsom u septembru – njihovog prvog viđenja uživo nakon gotovo dve godine, koje je bivši dvorski savetnik opisao kao "veliki korak napred".

Sporan je i odlazak na rođendan

Napetosti su se ponovo pojačale i nakon što su Hari i Megan prisustvovali raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Džener, održanoj u vili Džefa Bezosa u Beverli Hilsu. Par se pojavio u društvu slavnih poput Maraje Keri, Paris Hilton i Adel, ali ubrzo je izbila kontroverza, kada su njihovi zajednički snimci nestali s Instagrama Kris Džener i Kim Kardašijan. Dok izvori bliski paru tvrde da su slike uklonjene jer nisu dali pristanak za objavu, drugi prisutni tvrde da nikakvi obrasci uopšte nisu postojali.

Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uprkos medijskoj buci, izvori bliski paru ističu da su Megan i Hari na zabavu stigli "držeći se za ruke i odlično raspoloženi", dok se rasprava o komunikaciji između Harijevog tima i Bakingemske palate nastavlja, prenosi Tportal.

