Slušaj vest

Novi nesporazum između princa Harija i Bakingemske palate izbio je nakon njegovog nedavnog putovanja u Kanadu povodom obeležavanja Dana sećanja.

Iako njegov tim tvrdi da je kraljevska kuća na vreme primila informacije o putu, dvorski izvori za britanske medije poručuju suprotno – da ih je vest zatekla nespremne i da nije istina da su bili obavešteni.

princ Hari
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nedostatak transparentnosti

Situacija je posebno osetljiva jer je Hari početkom godine navodno ponudio da s porodicom deli svoj službeni raspored – pokušaj smirivanja odnosa i izbegavanja budućih preklapanja angažmana. Takva transparentnost bi, prema izvorima, trebalo da smanji tenzije koje traju otkako su Hari i Megan Markl 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u SAD.

princ Hari
princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Harijev raspored u Kanadi uključivao je susrete s najstarijim kanadskim veteranima i učestvovanjem u kreativnim programima u Veteranskom centru u Torontu. To je bilo i njegovo prvo veće putovanje nakon kratkog susreta s kraljem Čarlsom u septembru – njihovog prvog viđenja uživo nakon gotovo dve godine, koje je bivši dvorski savetnik opisao kao "veliki korak napred".

Sporan je i odlazak na rođendan

Napetosti su se ponovo pojačale i nakon što su Hari i Megan prisustvovali raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Džener, održanoj u vili Džefa Bezosa u Beverli Hilsu. Par se pojavio u društvu slavnih poput Maraje Keri, Paris Hilton i Adel, ali ubrzo je izbila kontroverza, kada su njihovi zajednički snimci nestali s Instagrama Kris Džener i Kim Kardašijan. Dok izvori bliski paru tvrde da su slike uklonjene jer nisu dali pristanak za objavu, drugi prisutni tvrde da nikakvi obrasci uopšte nisu postojali.

Princ Hari i Megan Markl na proslavi 70. rođendana Kris Džener
Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uprkos medijskoj buci, izvori bliski paru ističu da su Megan i Hari na zabavu stigli "držeći se za ruke i odlično raspoloženi", dok se rasprava o komunikaciji između Harijevog tima i Bakingemske palate nastavlja, prenosi Tportal.

Ne propustitePop kultura"Sramota, toliko je bar mogao da uradi za oca" Kralj Čarls proslavio 77. rođendan, a zbog jednog detalja svi osuđuju njegovog sina
Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi njegovog 77. rođendana
Pop kulturaDala baba dinar da uđe u kolo... Ovo su fotografije zbog kojih je izbio bizaran rat između princa Harija i Megan Markl i Kardašijanki, ovako je sve počelo
Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener
Pop kulturaKim Kardašijan i Kris Džener obrisali fotografije princa Harija i Megan Markl: Pozirali zajedno na rođendanskoj proslavi, sutradan "leteli" sa profila
Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener
Pop kulturaMegan Markl se uvukla u visoko društvo Holivuda, pa pokazala golu nogu: Dok je Kejt Midlton odavala počast stradalima, ona partijala s princem Harijem
Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener

Video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri

Megan Markl i Hari na koncertu Kejti Peri Izvor: TikTok/julia_17120