Iznenađujuće je saznati da je Netfliksov hit "The Beast in Me" prvo veliko televizijsko ostvarenje njenog kreatora, scenariste i izvršnog producenta Gejba Rotera. Jer ova serija je, jednostavno rečeno, izuzetno, izuzetno dobra. Čak i bez dve neverovatne glumačke izvedbe glavnih zvezda – Kler Dejns i Metjua Risa – sam scenario, stil i samouverenost bili bi čist užitak.

Ali kada se tome dodaju izvedbe ovog fantastičnog para, ovaj inteligentni, zategnuti psihološki triler u osam epizoda bez problema ulazi u kategoriju vrhunskih TV ostvarenja.

The Beast in Me Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kler Dejns tumači Egi Vigs, spisateljicu koja je slavu stekla knjigom o svom teškom odnosu sa ocem. Trenutno je zapela na novoj knjizi o prijateljstvu sudije Vrhovnog suda Rut Bejder Ginsburg i njenog kolege, ali političkog suprotnika, Antonina Skalije – između ostalog i zato što tuguje za osmogodišnjim sinom kojeg je izgubila u udesu sa pijanim vozačem pre četiri godine. Vozač, mladić po imenu Tedi, koji živi u komšiluku i koga viđa gotovo svakodnevno, uspeo je tada da odloži alkotest i izbegne optužnicu za smrt dečaka. Egi sama nosi svoj bes i tugu u velikoj, praznoj kući koja je nekada trebalo da bude puna porodice.

U njen komšiluk dolazi i naslednik ogromnog građevinskog carstva, milioner Najl Džarvis, koji je već šest godina glavni osumnjičeni za ubistvo svoje supruge, koja je nestala bez traga. Njegov prvi potez u novom domu jeste pitanje komšijama da li može da proseče stazu za trčanje kroz obližnju zajedničku šumu. Svi pristaju da potencijalni ubica radi šta želi – osim Egi.

Tako se njih dvoje zbližavaju i formiraju fundamentalno antagonističnu, ali izuzetno intrigantnu vezu koja pokreće ostatak serije. Najl primeti, sa svojom prepoznatljivom neljubaznošću, da je Egi blokirana sa knjigom o RBG jer "to nije ono što ljudi žele da čitaju".

The Beast in Me Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Šta se dalje dešava?

Prvo, usred noći je posećuje pijani agent FBI-ja, Brajan Abot, glavni istražitelj u slučaju nestanka Najlove supruge. Upozorava je da Najl "nije kao ostali" i kaže da ne bi mogao da spava mirno ako joj ne bi rekao da se drži dalje od njega.

Drugo, Tedi nestaje. Jutro nakon što ga je Egi nehotice pomenula Najlu kao ubicu svog sina, na plaži su pronađeni njegova odeća i oproštajna poruka, iako je imao planove sa devojkom i nije pokazivao nikakav znak psihičkih problema.

Policija odbija da istraži njene sumnje. Da bi ih sama gonila, Egi pristaje da piše Najlovu priču zajedno sa njim. Dok se njihov "mačka i miš" odnos produbljuje, istovremeno se razvija i narativ serije. Tu je i moguća sapfička tenzija sa Ninom, koja postaje zainteresovana da zastupa umetnicu Šeli. Pojavljuje se i Najlov otac, Martin. Ovo nas navodi da se pitamo da li je Najl "čip sa starog bloka" ili je samo žrtva očevog zlokobnog uticaja.

The Beast in Me Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Protesti protiv novog Jarvisovog projekta rastu, predvodi ih članica gradskog veća Olivija Benites, koja ima ambicije da postane gradonačelnica – što je čini ili opasno neiskvarljivom, ili korisnim saveznikom Jarvisove imperije. Dodatne komplikacije i mogućnosti za ucene, blefove i preokrete donosi i Abotova afera sa udatom ženom.

U svojoj srži, "The Beast in Me" ostaje duel između Kler Dejns kao ranjene ratnice koja pokušava da ustane i Metjua Risa kao enigmatične figure prepune mogućnosti i kontradikcija. Njih dvoje blistaju u sjajno napisanim scenama koje vas uvlače u svet dvoje ljudi koji otkrivaju kako izgleda biti viđen, prihvaćen u celosti – čak i kada ta celina odbija sve druge. Njihova interakcija je apsolutno fenomenalna. Nagrade će sasvim sigurno stići, a do tada – ne možete skloniti pogled.

Serija "The Beast in Me" je dostupna na Netfliksu.

