Muškarac koji je nasrnuo na Arijanu Grande i zgrabio je tokom premijere filma "Wicked: For Good" u Singapuru osuđen je na devet dana zatvora.

Džonson Ven, 26-godišnji Australijanac, priznao je krivicu po optužbi za narušavanje javnog reda i mira i osuđen je na devet dana zatvora, prenosi The New York Times.

Venova presuda dolazi četiri dana nakon što je nasrnuo na Grande (32) dok je hodala na singapurskoj premijeri novog filma "Wicked: For Good" u četvrtak, 13. novembra.

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande i Sintija Erivo na premijeri filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Cat Morley / Zuma Press / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Na video-snimcima incidenta - uključujući i one koje je sam Ven objavio na Instagramu - vidi se Australijanac, obučen u belu majicu i šorts, kako trči ka Grande, obavija ruku oko nje i privlači je sebi dok ona pokušava da se izmakne.

Njena koleginica Sintija Erivo i obezbeđenje odmah su pritekli u pomoć i razdvojili Vena od Grande, koja je vidno potresena u prvim trenucima nakon incidenta.

Kako prenosi Times, sudija u Singapuru nazvao je Vena „željim pažnje” 17. novembra i rekao da je muškarac pogrešno pretpostavio da njegove akcije neće imati posledice. Iako je Ven rekao sudiji da to „neće ponoviti”, tužioci su kao otežavajuću okolnost naveli njegov „upadljiv nedostatak kajanja”.

Ven je na internetu poznat pod nadimkom „Pyjama Man“. Objavio je sopstvene snimke incidenta na Instagramu i ranije je ulazio na binu tokom koncerata i događaja sa poznatim ličnostima, uključujući i koncerte Kejti Peri i The Weeknd-a ovog leta.

Ven je ranije na svojim Instagram pričama 14. novembra rekao da je „slobodan nakon hapšenja” posle incidenta na premijeri.

Arijana Grande se još uvek nije javno oglasila o incidentu. U petak, 14. novembra, podelila je više fotografija sa promocije filma u Singapuru i jednostavno napisala: „Hvala, Singapur. Volimo vas.”

Njena koleginica iz filma Wicked, Marisa Boud, obratila se na TikToku 13. novembra i osudila Venove postupke, nazvavši ga „gubitnikom”.

„Evo o čemu pričam kada kažem da društvene mreže izvlače najgore iz ljudi“, rekla je Boud. „Oh, jesi li dobio preglede? Jesi li dobio lajkove? Pogodi šta si još uradio? Nekoga si naterao da se oseća neverovatno nesigurno, ali - nimalo kajanja. To ti promiče. Ti si loša osoba.“

Bonus video: