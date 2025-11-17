Slušaj vest

Legendarne nemačke pevačice i plesačice Elen i Alis Kesler, poznate kao sestre Kesler,preminule su u Grinvaldu kod Minhena u 89. godini života, prenosi agencija dpa. Njihov odlazak označio je kraj jedne od najdužih i najsjajnijih karijera u istoriji evropskog šoubiznisa.

Prema izveštajima, na mestu događaja je zabeležena i policijska intervencija, što je potvrdila minhenska policija, ali nema indicija da je reč o bilo kakvom krivičnom delu. Sestre su preminule u svom domu, a navodno su zajedno izvršile samoubistvo.

Elen i Alis Kesler Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Zvezde koje su osvajale svet plesom

Sestre Kesler bile su među najuspešnijim nemačkim zabavljačima svih vremena. Njihove karijere trajale su više od 60 godina, a nastupale su rame uz rame sa najvećim svetskim imenima kao što su Frenk Sinatra, Fred Aster i Hari Belafonte.

Publika ih je posebno obožavala u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj i Italiji, gde su bile prave zvezde kabarea i televizijskih revija. Čak i u poznim godinama, nisu napuštale scenu – sa 80 godina nastupale su u popularnom mjuziklu "Nikada nisam bio u Njujorku" posvećenom Udu Jirgenu.

Od dečjih balerina do svetskih diva

Elen i Alis su od malih nogu učile ples, a njihov otac ih je strogo trenirao. Kao devojčice postale su deo dečjeg baleta u Operi u Lajpcigu, gde su ubrzo primljene i u školu baleta.

Godine 1952, sa samo 16 godina, pobegle su na Zapad i stigle u Diseldorf, odlučne da izgrade svoj život i karijeru same. Da bi bile finansijski nezavisne, počele su da nastupaju u revijalnom teatru, gde su brzo privukle pažnju.

Presudan trenutak dogodio se 1955. godine, kada je direktor pariskog Lida zapazio ove plavokose sestre i angažovao ih za čuveni varijetet na Šanzelizeu. Od tog trenutka njihova međunarodna karijera krenula je vrtoglavim usponom.

Elen i Alis Kesler Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Mirni kraj života u Grinvaldu

Posle decenija provedenih pod reflektorima, Elen i Alis Kesler povukle su se iz šoubiznisa i živele mirno u Grinvaldu, na jugu Minhena.

