Slušaj vest

Kesler bliznakinje su mrtve. Nekadašnje zabavljačice umrle su zajedno u Grinvaldu, u okrugu Minhen.

Kako je „Bild“ izvestio, dve žene su preminule zajedno u 89. godini života. Portparol minhenske policije potvrdio je njihovu smrt za dpa policijsku intervenciju u Grinvaldu kod Minhena, ne navodeći više detalja. Nije bilo naznaka o tuđem krivičnom delu.

Prema informacijama „Bilda“, Elis i Elen Kesler su koristile „pridruženu (asistiranu) pomoć pri umiranju“. Od presude Saveznog ustavnog suda iz 2020. godine ovaj asistirani suicid je dozvoljen pod određenim uslovima. „Aktivna eutanazija“ međutim ostaje kažnjiva.

Pogledajte u galeriji kako su Kesler bliznakinje izgledale u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Elen i Alis Kesler u mladosti Foto: Giacomino / Zuma Press / Profimedia, kpa / Grimm / United Archives / Profimedia, Daniel Frasnay / akg-images / Profimedia

„U smrti ujedinjene. Tako bismo želele“

Karijera Kesler bliznakinja počela je 1955. Prvu zajedničku ulogu dobile su u komediji „Dok god ima lepih devojaka“. Usledili su mnogi drugi filmovi. Nakon toga dobijale su sve više televizijskih uloga — u zemlji i inostranstvu.

Bile su nerazdvojne. Već početkom godine Elen i Elis Kesler su u intervjuu za „Bild“ otkrile da žele da budu sahranjene zajedno: „U smrti ujedinjene. Tako bismo želele. I tako smo i testamentarno odredile.“

Ali urnu nisu želele da dele samo jedna s drugom. Pored dve ikone šou-biznisa, u urni je trebalo da bude položena i njihova majka, koja je preminula 1977. godine, kao i pepeo njihovog pudlice po imenu Jelo.

Elen i Alis Kesler Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Bile su slavne i nastupale širom sveta

Elis i Elen Kesler rođene su 20. avgusta 1936. u saksonskoj Nerhau. Još pre izgradnje zida njihova porodica je napustila Istočnu Nemačku i otišla na Zapad, gde su bliznakinje, obučene u baletu, 1952. angažovane u revijskom teatru Paladijum u Diseldorfu. Sa samo 18 godina dobile su angažman u čuvenom Lidou u Parizu i od tada gradile međunarodnu karijeru.

U strogim poratnim godinama Keslerove su bile među prvima koje su u ozbiljnim emisijama pokazivale noge. Kada je njihov ugovor u Parizu istekao 1960. godine, „duplo nemačko čudo od devojke“ je otišlo na svetsku turneju. Keslerove su nastupale u Njujorku, Karakasu, Monte Karlu, Barseloni, Buenos Ajresu i Sidneju, bile su gošće međunarodnih televizijskih emisija i više puta se pojavljivale u filmovima.

Elis i Elen Kesler Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Poslednjih godina dve sestre su se povukle iz šou-biznisa i živele u Grinvaldu, na jugu Minhena.

Bonus video: