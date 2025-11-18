Slušaj vest

Najprestižnija modna manifestacija na svetu zvanično je dobila svoju temu za 2026. godinu. Tema Met Gale 2026, kao i prateće izložbe za proleće 2026. godine u Metropolitskom muzeju umetnosti, biće „Umetnost kostima“ (Costume Art). Kako su zajednički objavili Metropolitski muzej umetnosti i Kostimografski institut, cilj je da se istakne „moda kao umetnička forma“.

U zvaničnom saopštenju muzeja naglašava se da će izložba obuhvatiti pre svega zapadnu umetnost, od praistorije pa do savremenog doba, kroz niz tematskih celina koje prikazuju različite oblike ljudskog tela. Ovaj pristup treba da prikaže neraskidivu vezu između odeće i tela — kako telo oblikuje odeću, ali i kako odeća određuje način na koji doživljavamo telo.

Šta predstavlja Met Gala?

Met Gala, poznata i kao Humanitarni bal Kostimografskog instituta, tradicionalno se održava radi podrške istoimenoj izložbi i predstavlja glavni izvor finansiranja za aktivnosti Instituta. Manifestacija koju organizuje magazin „Vog“, pod pokroviteljstvom nekadašnje čuvene urednice Ane Vintur, održava se svake godine još od 1995. kada je Vinturova preuzela ulogu predsedavajuće događaja.

Da li je poznat dres-kod za Met Galu 2026?

Dres-kod se obično objavljuje nekoliko meseci nakon objave teme, tako da pravila oblačenja za izdanje 2026. još nisu otkrivena.

Međutim, kustos Met muzeja Endru Bolton nagovestio je da bi dres-kod mogao da prati koncept izložbe, naglašavajući „centralnu ulogu odevenog tela“ u kolekciji muzeja.

„Sjedinjuje sve muzejske odeljenja i svaku galeriju — moda, odnosno odeveno telo. To je nit koja sve povezuje“, izjavio je Bolton. „Čak ni naga figura nikada nije zaista naga — uvek je obeležena kulturnim značenjima.“

Kada se održava Met Gala 2026?

Met Gala se tradicionalno održava prvog ponedeljka u maju.

U 2026. godini, svečano otvaranje zakazano je za ponedeljak, 4. maj.

Kratak snimak koji kruži društvenim mrežama je otkrio da izložbu finansiraju Džef Bezos i njegova supruga Loren Sančez Bezos, a ta informacija podigla je talase kritika na račun jednog od najbogatijih ljudi današnjice.

