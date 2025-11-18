Slušaj vest

Venecuelanska glumica hrvatskog porekla Gabrijela Spanić, koja je krajem devedesetih osvojila svet ulogom u telenoveli „Zlobnica“, i danas izaziva ogromnu pažnju javnosti. U vreme najveće slave važila je za jednu od najlepših glumica latinoameričkih sapunica, ali potraga za večnom mladošću odvela ju je u potpuno drugačijem smeru.

Nekadašnja latino diva uskoro puni 52 godine

Gabrijela, zajedno sa svojom sestrinom bliznakinjom Danijelom, u decembru proslavlja 52. rođendan. Kada se pre nekoliko godina vratila na televiziju serijom „Ako nas ostave“ (Si nos dejan), mnogi je nisu prepoznali — toliko se promenila.

Na društvenim mrežama postala je glavna meta kritika. Pratioci su joj zamerali da je prerano počela sa estetskim zahvatima, ostavljajući joj poruke poput: „Imala si anđeosko lice, zašto si ga upropastila?“ ili „Izgledaš kao Džoker“.

Novi izgled zahvaljujući kompletnom liftingu

Svesna da je preterala, Gabrijela je nedavno otputovala u Sao Paulo, gde je uradila kompletnu vizuelnu transformaciju. Zahvati su uključivali filere, naglašavanje kontura lica i fejslifting.

Najveću razliku donela joj je tehnika temporalnog liftinga, tretman koji podizanjem slepoočnica stvara efekat tzv. „lisičjih očiju“. Uz to, radila je i lasersku stimulaciju kolagena koja zateže kožu i smanjuje bore.

Ovog puta — potpuno druga priča. Komentari obožavatelja su pozitivni: „Izgleda božanstveno!“, napisao je jedan od njih.

Godinama otvoreno priča o estetskim korekcijama

Spanićeva nikada nije krila da je imala više zahvata, ali su je fanovi neretko kritikovali i zbog preterane upotrebe filtera na fotografijama. Iako je bila zatrpana negativnim komentarima, glumica ni tada nije gubila samopouzdanje.

Tajna poseta Hrvatskoj — emotivno putovanje

Gabrijela je 2022. godine u najvećoj tajnosti posetila rodbinu u Hrvatskoj. Tokom boravka se nije oglašavala na društvenim mrežama, pa je gotovo neprimećeno provela vreme u očevom rodnom kraju.

„Jako sam srećna što sam tati ispunila davnu želju da poseti Hrvatsku, a sada ju je video i moj sin. Tata je bio presrećan, rasplakao se od radosti! Videli smo rođake i to je bilo iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Kratko, ali slatko. Mnogo volim Hrvatsku, zemlju svog oca, i nadam se da ću se vratiti, možda već ovog leta“, izjavila je tada za Slobodnu Dalmaciju.

