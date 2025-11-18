Slušaj vest

Na svečanoj dodeli Governors Awards 2025 u Los Anđelesu, glumac Tom Kruz primio je Počasnog Oskara, koji mu je uručio reditelj Alehandro G. Injaritu. Nakon što je podigao zlatnu statuetu, Kruz je održao emotivan govor posvećen svojoj najvećoj ljubavi — filmu.

„Film me je vodio širom sveta“

„Film me vodi širom sveta“, započeo je Kruz. „Omogućio mi je da razumem i poštujem razlike. Pokazuje nam koliko smo slični, koliko god poticali iz različitih sredina. U bioskopu zajedno se smejemo, zajedno osećamo, zajedno se nadamo… i to je moć ove umetnosti. Zbog toga je važna, zbog toga je važna meni. Snimanje filmova nije ono što radim — to sam ja.“

Glumac, koji danas ima 63 godine, istakao je da je njegova opsesija filmom počela još u ranom detinjstvu.

„Bio sam klinac u mračnoj sali. Sećam se zraka svetlosti koji je presekao prostoriju i eksplodirao na platnu. Odjednom je svet postao beskrajno veći od onog koji sam dotad poznavao“, rekao je Kruz.

Zategnuto lice Toma Kruza pokrenulo lavinu komentara

Pored govora, veliku pažnju privukao je i Kruzov izgled — glumac je sinoć delovao neuobičajeno zategnuto i mladoliko. Plastični hirurg Gaurav Barti ranije je izjavio da se na glumčevom licu mogu uočiti tragovi botoksa i filera u obrazima, kao i ublažena kontura vilice.

Prema njegovim rečima, cilj tretmana bio je da se ublaže bore i vrati volumen licu. Međutim, pojedini estetski lekari tvrde da Kruz nije radio invazivne operacije jer mu je koža i dalje suviše opuštena za radikalne zahvate.

Glumac je još 2024. za InTouch rekao da ga je strah „odlaska pod nož“, dok je 2021. priznao da je zbog filera svojevremeno „izgledao kao veverica“, pa su ga, kako kaže, dugo nagovarali da uopšte pristane na takav tretman.

„Puca od botoksa“ ili nova runda tretmana?

Od sinoć internet bruji o tome da „Tom Kruz puca od botoksa“, iako se pre samo nekoliko dana pojavio sa vidljivim borama. Fanovi spekulišu da je u međuvremenu uradio još jedan tretman, što bi objasnilo primetnu razliku.

