Iako je do Evrovizije 2026 ostalo još mnogo vremena, otkriven je prvi izvođač koji će nastupiti na takmičenju. Kiparska pevačica Antigoni, koja živi u Londonu, predstavljaće Kipar u Beču, a izabrala ju je interno kiparska nacionalna televizija CyBC, piše Eurovisionworld.

Pesma s kojom će Antigoni stati na evrovizijsku scenu biće objavljena naknadno. Do tada publika može da se upozna s njenim muzičkim stilom kroz jednu od njenih novijih pesama, "Habibi".

U galeriji pogledajte fotografije Antigoni, predstavnice Kipra na Evroviziji 2026:

Ko je Antigoni?

Antigoni Bukston je britansko-kiparska pevačica i autorka pesama iz severnog Londona. Ćerka je grčko-kiparske televizijske voditeljke i kuvarice Tonije Bukston, a odrasla je okružena britanskom i kiparskom kulturom. Svoje prve pesme počela je da piše kao tinejdžerka, a kasnije je pohađala prestižnu BRIT School u Londonu, poznatu po izvođačima poput Adel i Ejmi Vajnhaus.

Početkom svojih dvadesetih potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Island Records i počela da razvija svoj prepoznatljiv zvuk – mešavinu popa i R&B-ja s mediteranskim uticajima i grčkom instrumentacijom. Do sada je objavila nekoliko singlova, uključujući "Long Way Home", "Never Gonna Love" i "Hit List", a u pesmama često koristi dvojezične tekstove koji odražavaju njen britanski i kiparski identitet.

Široj publici postala je poznata 2022. godine učešćem u britanskom rijaliti šouu "Love Island", što joj je donelo veliku prepoznatljivost širom Ujedinjenog Kraljevstva i Kipra. Popularnost je nastavila da raste i na društvenim mrežama, pa tako na Instagramu danas broji 595 hiljada pratilaca, koji je prate ne samo zbog njene muzičke karijere i pesama, već i zbog njenog upečatljivog izgleda i jakog ličnog brenda.

