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Tanja Bošković postala je jedna od najvoljenijih glumica sa ovih prostora, žena kojoj se divila čitava Jugoslavija.

Lepotom, elegancijom i neponovljivom harizmom osvajala je pozornicu i ekran gde god bi se pojavila. Publika ju je doživljavala kao simbol profinjenosti, nežnosti i prave glumačke škole, a mnogi su je godinama okarakterisali kao jednu od najlepših žena tadašnje države. Ipak, iza tog glamura nije stajao lak život, a ponajmanje lako odrastanje i ljubavne priče.

Rođena je 1957. godine u Beogradu, ali je do sedamnaeste godine živela u Aranđelovcu, gradu koji je često isticala kao mesto koje je oblikovalo njenu senzibilnost. Potiče iz ugledne porodice, otac Radovan bio je lekar, a majka učiteljica, i upravo su joj roditelji usadili disciplinu, radne navike i kulturne vrednosti koje su kasnije postale temelj njene karijere.

1/9 Vidi galeriju Tanja Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Pavlović, Damir Dervišagić

U Aranđelovcu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a potom upisala Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi čuvenog profesora Predraga Bajčetića. Sa njom su studirale Gorica Popović, Radmila Živković, Branko Jerinić i još mnogi glumci koji su obeležili domaću scenu. Već tokom studija pokazivala je zrelost i snažnu glumačku crtu, a profesori su govorili da poseduje retku kombinaciju talenta i duboke emocionalne inteligencije.

Kao mlada glumica debitovala je u TV dramama i serijama, a publiku je osvojila ulogama u ostvarenjima „Povratak otpisanih“, „Razvod na određeno vreme“, „Sivi dom“, „Vruć vetar“ i mnogim drugim filmovima i serijama koje se i danas sa nostalgijom gledaju. Teatar je, međutim, bio njena najveća ljubav, pozorište je oduvek nazvala svojim domom, mestom gde istinski živi.

Ljubavni život Tanji Bošković nikada nije bio naklonjen, i sama je o tome govorila otvoreno, hrabro i bez zadrške. Bila je u braku sa rediteljem Dejanom Karaklajićem, najpoznatijim po filmu „Ljubavni život Budimira Trajkovića“. Zajedno su dobili dvoje dece, ćerku Lanu i sina Đorđa. Ali njihov brak nije potrajao. Razveli su se dok su deca bila mala, a Tanja je uz mnogo snage i discipline nastavila sama da gradi karijeru i vodi domaćinstvo.

Tanja Bošković Foto: Damir Dervišagić

Kasnije je priznala da je mnogo volela, ali da su je muškarci često ostavljali. "Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari, nisu me voleli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života", rekla je jednom prilikom.

Nije krila ni da je zbog ljubavi znala da načini hrabre poteze. Jednom je čak zaprosila partnera, a on joj je rekao: „Ti si udata za pozorište. Niko ti drugi nije potreban.“

Tanja je kasnije shvatila da je taj čovek, zapravo, bio u pravu, teatar je bio njen dom, njena prva ljubav i sigurno mesto. Ali priznala je i da je ostajala svesno sama jer je očekivala ljubav koja bi bila celovita, duboka i trajna, a takva se u njenom životu nije desila.

Za Karaklajića je rekla da je bio njena velika ljubav. Ipak, raskid je bio bolan, obojen rečima koje se ne zaboravljaju. „Čovek koga sam neizmerno volela ostavio me je okrutnim rečima“, priznala je, ne želeći nikad da otkrije šta je tačno bilo izgovoreno. Ta rana ostala je zauvek deo njenog emotivnog pejzaža.

Jedna od najlepših naših glumica Foto: Printscreen/Youtube

Kasnije je govorila: „Meni je žao što nisam uspela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar. Dao mi je druge darove, i na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umela.“

Uprkos svim razočaranjima, Tanja nikada nije izgubila osmeh, ni onu elegantnu lakoću koja je činila da izgleda kao da život nosi bez truda. Snagu je pronalazila u deci, u radu, u pozorištu i kako često kaže u veri i duhovnosti.

Najveći dar i uspeh u životu smatra majčinstvom. „Bog ti poveri na čuvanje to malo biće, a to je velika čast. U tom danu kad sam postala majka, ja se više ničega bojala nisam.“

Tanjina ćerka Lana Karaklajić danas je takođe glumica, poznata publici po mnogim serijama i filmovima, a Tanja je beskrajno ponosna na nju. Njihova bliskost je javnosti posebno dirljiva, često govore jedna o drugoj sa toplinom i poštovanjem, a Lana neretko ističe da je rasla uz „neustrašivu i nežnu ženu koja je sve mogla sama“.

Tanja Bošković Foto: Fonet

U glumačkom svetu, kolege je opisuju kao damu stare škole, disciplinovanu, uvek pripremljenu i posvećenu. Iako se nikada nije mnogo eksponirala u medijima, njena reč se oduvek cenila, posebno zbog njenog istančanog osećaja za estetiku, kulturu i ljudsku dušu.

Život joj nije bio lak ni kada je reč o zdravlju pre nekoliko godina preživela je moždani udar, ali se neverovatnom snagom oporavila i vratila na scenu. Mnogi su tada govorili da je njen povratak dokaz koliko je njena volja snažna, a njena ljubav prema pozorištu neuništiva.

Danas, Tanja Bošković stoji kao simbol žene koja je sve preživela velike ljubavi, teške raskide, samohrano roditeljstvo, uspeh, bol, uspon, pad i ponovni uspon. I dalje zrači istom elegancijom, istoj harizmi i istom toplinom.

I, kako sama kaže, nikada nije prestala da veruje u ljubav, ali je naučila da najveća ljubav koju možeš imati jeste ona prema sebi, prema svojoj deci i prema onome što radiš.

VIDEO: Tanja Bošković