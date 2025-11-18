Slušaj vest

Pravna saga oko seks-snimka Kim Kardašijan i Reja Džeja dobija novi zaplet. Pevač, pravog imena Vilijam Rej Norvud Džunior, podneo je kontratužbu protiv Kim Kardašijan i njene majke Kris Džener, tvrdeći da su prekršile sporazum o nagodbi vredan šest miliona dolara. Prema njegovim navodima, prekršaj se dogodio kada su ponovo progovorile o snimku u svojoj rijaliti seriji "The Kardashians", piše People.

U dokumentima predatim sudu 13. novembra Rej Džej (44) odbacuje sve optužbe iz njihove tužbe za klevetu podnesene u oktobru. Njihovu tužbu naziva "PR farsom" ispunjenom "zlonamernim neistinama", čiji cilj nije pravda, već "publicitet, moć i kazna".

Kris Džener i Kim Kardašijan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Pevač tvrdi da ga Kardašijan (45) i Džener (70) tuže kako bi "nahranile svoju glad za pažnjom" i osvetile mu se jer "više ne želi da učestuvje u njihovoj izmišljenoj priči". Zbog toga traži odbacivanje njihove tužbe i odštetu od milion dolara, uz pokrivanje sudskih troškova.

Dogovorena objava snimka

Rej Džej u protivtužbi navodi da je snimak nastao 2003. godine uz obostrani pristanak, te da je upravo Kardašijan insistirala da njena majka Kris nadgleda objavu videa. Tvrdi da su svo troje 2007. potpisali ugovore s kompanijom za zabavu za odrasle "Vivid Entertainment", koja je snimak i objavila.

Rej Džej Foto: Jennifer Johnson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, Kardašijan je zatim podnela "lažnu tužbu" protiv "Vivida", tvrdeći da nije pristala na distribuciju, a sve kako bi se "stvorio publicitet pre objave". Te tvrdnje su, kako navodi, "bile laži".

Sukobi eskalirali novom sezonom "The Kardashiansa"

Sukob je ponovo eskalirao s premijerom serije "The Kardashians" u aprilu 2022. Rej Džej tvrdi da su Kim i njena majka "izmišljale novu lažnu 'kontroverzu' oko seks-snimka" kako bi privukle gledaoce. U šouu ga je Kim, prema tužbi, optužila da je snimak dao svom bivšem menadžeru i da ju je "seksualno napao" dok je spavala. Takođe su ga, zajedno s Kendal Džener i tadašnjim suprugom Jeom, optužile za ucenu vezanu za laptop koji je navodno sadržao dodatne snimke.

Kris Džener i Kim Kardašijan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Nakon tih optužbi Rej Džej je tužio Kardašijan i Džener, a sukob je, prema njegovim rečima, rešen nagodbom u aprilu 2023. godine. Tvrdi da su se Kardašijan i Džener obavezale da mu plate šest miliona dolara i osiguraju da se snimak više ne spominje u seriji. Prekršaj je, navodi, usledio već sledećeg meseca, u maju 2023, kada su u trećoj sezoni šoua ponovo iznesene izjave o snimku.

Foto: John Davies / Alamy / Profimedia

Stvari su se dodatno zakomplikovale kada su ga Kardašijan i Džener u oktobru ove godine tužile za klevetu. Povod su bili njegovi javni komentari na TMZ-u i Twitchu, gde je njihovo ponašanje uporedio s optužbama po RICO zakonu protiv Šona Didija Kombsa. Rej Džej se brani tvrdnjom da nije znao da se njegova izjava na Twitchu prenosi uživo, dok je komentar za TMZ nazvao "usputnom primedbom".

Kris Džener Foto: Gage Skidmore/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na novu protivtužbu reagovao je Aleks Spajro, advokat porodice Kardašijan-Džener. "Nakon što je shvatio da gubi slučaj i da je zalutao, ova nepovezana, zbrkana distrakcija nikoga ne zastrašuje", poručio je Spajro u izjavi. "Rej Džej će izgubiti i ovaj neosnovani slučaj", prenosi Index.hr.

Video: Kim Kardašijan brushalter sa bradavicama