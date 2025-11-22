Slušaj vest

Premijera filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra trebalo je da bude slavlje za Arijanu Grande, ali njena spektakularna vintidž haljina ostala je u senci zabrinutosti obožavatelja. Na društvenim mrežama mnogi su komentarisali umoran izgled pop zvezde, a neki su fotografije s događaja opisali kao "duboko uznemirujuće", pitajući se da li joj je uloga života "iscprila svu snagu".

U galeriji pogledajte izgled Arijane Grande zbog kog su svi zabrinuti:

1/9 Vidi galeriju Arijana Grande i Sintija Erivo na premijeri filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Cat Morley / Zuma Press / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Ni posebna haljina nije mogla da skrene pažnju s njenog umora

Pojavljivanje Arijane Grande trebalo je da bude trijumfalni trenutak. Za premijeru ju je stilista Lo Roač obukao u retku, 73 godine staru crnu balsku haljinu s jednim ramenom, koju je 1952. dizajnirao legendarni kostimograf "Čarobnjaka iz Oza", Gilbert Ejdrijen.

Grande je za magazin "People" otkrila da je haljina za nju imala duboko lično značenje. "Imati je sada u ličnoj vintidž kolekciji i nositi nešto što je on napravio na ovom crvenom tepihu je tako emotivno i značajno", rekla je, dodavši kako su ona i Roač "mnogo puta plakali tokom probe".

U galeriji pogledajte kako je Arijana Grande izgledala pre drastičnog gubitka kilograma:

1/6 Vidi galeriju Arijana Grande pre gubitka kilograma Foto: Printscreen/YT, Reuters

Ipak, čim su fotografije preplavile internet, reakcije su bile podeljene. "Svi pričate kako ju je 'Wicked' izlečio, a izgleda kao da joj je iscrpio život", komentarisao je jedan obožavatelj, dok je drugi napisao: "Ove slike su mi bile duboko uznemirujuće. Jadna devojka." Bilo je i onih koji su pokušali da zadrže vedriji ton: "Uvek izgleda kao da se upravo setila da je ostavila uključen šporet", našalio se jedan korisnik.

Cena uloge iz snova

Put Arijane Grande do uloge Glinde bio je dug i iscrpljujuć. Karijeru je započela kao Ket Valentajn u seriji "Victorious", zbog čega je morala redovno da izbeljuje i farba kosu, što ju je, kako je kasnije otkrila, "potpuno uništilo".

Foto: Universal Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon televizijske karijere posvetila se muzici i postala međunarodna senzacija, ali uspeh su pratili i teški trenuci, uključujući tragediju na koncertu u Mančesteru 2017, koja joj je ostavila posttraumatski stresni poremećaj.

Dobijanje uloge iz snova 2021. godine činilo se kao vrhunac karijere, ali snimanje je bilo izuzetno naporno. I ona i koleginica Sintija Erivo priznale su za "The New York Times" da je raspored bio "intenzivan". "Radile smo do iznemoglosti", rekla je Erivo. Grande je potvrdila njene reči, opisujući kako se vratila na set dok se još oporavljala od bolesti: "Svaka od nas se razbolela samo jednom, ali oba puta to je bilo pre nekih od najvažnijih delova celog filma. Ja sam bila nedelju dana pre 'Popular'. Došla sam na set s maskom u poslednjim danima oporavka kako bih uvežbala finalnu scenu u hodniku".

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Apel pevačice: "Budimo nežniji"

Aktuelna zabrinutost zbog njenog izgleda mnoge je podsetila na video koji je pevačica objavila na TikToku 2023. godine, u kom je zamolila ljude da budu obzirniji. "Mislim da bi trebalo da budemo nežniji i manje slobodni da komentarišemo tuđa tela, bez obzira na sve", rekla je tada.

"Ako mislite da govorite nešto dobro ili s dobrom namerom, šta god to bilo, zdravo ili nezdravo, veliko ili malo, ovakvo ili onakvo, seksi ili ne-seksi, trebalo bi da se zaista potrudimo da to ne činimo toliko često."

Arijana Grande, Oskar 2025 Foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

U istom videu priznala je da je u periodu kada su mnogi smatrali da izgleda najzdravije zapravo bila na najnižoj tački u životu, na antidepresivima, pila i loše se hranila. "Mislim da bi trebalo da pomognemo jedni drugima da budemo sigurniji i da čuvamo jedni druge", poručila je i zaključila: "Zdravlje može da izgleda drugačije."

Nakon tri godine, koliko je zbog uloge Glinde bila plavuša, Grande se nedavno vratila svojoj prirodnoj smeđoj kosi. Objavila je selfi u ogledalu s opisom: "Dobro je videti me, zar ne?", što su neki obožavatelji protumačili kao pozitivan korak i povratak prirodnijem izgledu.

Video: Arijana Grande se oglasila nakon optužbi da promoviđe anoreksiju