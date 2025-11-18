Slušaj vest

Starije generacije se sigurno sećaju neponovljive Linde Evans, glumice koja je stekla svetsku slavu ulogom Kristi Karington u kultnoj seriji "Dinastija", a svojevremeno je važila i za jednu od najlepših glumica Holivuda.

Obožavali su je i muškarci i žene, a dame su činile sve da izgledaju kao ona. Međutim, Linda je živi primer onoga da lepota i bogatstvo ne znače i sreću. Iza glamura njen život nije bio ni približno jednostavan.

Dok je karijera rasla, glumica je privatno prolazila kroz teške periode, uključujući dugotrajnu borbu sa depresijom.

Ništa nije bolje bilo ni sa ljubavnim životom. Iako je bila u braku dva puta, nijedan se nije dobro završio. Prvi muž, Džon Derek, ostavio ju je zbog glumice Bo Derek, koja je bila tri decenije mlađa od njega.

Linda Evans i Džon Derek koji ju e prevaruo sa maloletnicom Foto: Profimedia

Ni brak sa Stenom Hermanom nije potrajao – završili su razvodom nakon samo četiri godine. Nakon toga je imala intenzivnu, ali kratku vezu sa muzičarem Janijem, koji ju je, navodno, nagovarao na estetske zahvate.

Uz sve to, Linda se dugo borila sa zavisnošću od lekova protiv bolova. Zbog toga je 2014. završila u pritvoru – zaustavljena je zbog prebrze vožnje, a u automobilu su joj pronađene brojne pilule.

Upravo tada nastao je i čuveni snimak na kome je delovala potpuno iscrpljeno i bez trunke šminke, koji je izazvao haos u javnosti.

1/6 Vidi galeriju Linda Evans Foto: Profimedia

Godinama je trpela nesnosne bolove u leđima, toliko jake da je, kako je kasnije pričala, u nekim trenucima izgubila volju za životom. Bol ju je gurnuo u preteranu upotrebu lekova, a uz fizičku muku borila se i sa teškom depresijom.

Intenzivne terapije i agresivno lečenje dovele su čak i do gubitka kose, pa je bila prinuđena da nosi periku.

Danas živi povučeno, u Vašingtonu, a sudeći po objavama na mrežama, konačno je pronašla svoj mir.