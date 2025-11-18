Slušaj vest

Rodno neutralna moda postala je relevantnija nego ikad. Dok su žene postepeno prihvatile "power suit" stil, muškarci su takođe prihvatili da roze boja nije rezervisana samo za "ženski klub". Sada, dajući nekonvencionalan zaokret rodno fluidnoj modi, dolazi Aleksandar Skarsgard - sa nalakiranim noktima.

Crveni lak za nokte Aleksandra Skarsgarda poslužio je kao kontrast njegovom crnom smokingu brenda Saint Laurent.

Crveni lak kao detalj Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

U nedelju je glumac švedskog porekla prisustvovao dodeli Governors Awards 2025, poznatoj i kao Počasni Oskari. Ova svečanost održava se nekoliko meseci pre dodele Oskara. Ove godine legendarne holivudske ličnosti, uključujući Doli Parton, Toma Kruza, Debi Alen i Vina Tomasa, bile su počastvovane za svoj neuporediv doprinos filmskoj industriji.

Aleksandar Skarsgard pojavio se na blistavoj ceremoniji u odelu brenda Yves Saint Laurent. Međutim, upravo su njegovi sveže nalakirani, jarko crveni nokti privukli svu pažnju. Slobodno se može reći da je 49-godišnji glumac razbio stereotipe svojim upečatljivim "nail artom", dodatno brišući rodne granice.

Voli da ekperimentiše

Dok su neki muškarci poznati po tome da nose crni lak za nokte kao deo oštrog, grunge ili rok-inspirisanog stila, plameno crveni nokti Aleksandra Skarsgarda svakako su ostavili snažniji i hrabriji utisak.

Aleksandar Skarsgard ostaje potpuno neustrašiv kada je reč o modnim eksperimentima. Prošlog meseca glumac je prošetao crvenim tepihom na BFI London Film Festivalu u još jednom upečatljivom izdanju. Oslonio se na kreaciju Ludovica de Saint Sernina iz dizajnerove kolekcije za jesen 2025. Odevna kombinacija sastojala se od bele, otvorene halter košulje bez leđa, uparene sa uskom kožnom kravatom. Aleksandar je sve to spojio sa uskim kožnim pantalonama na pertlanje i glomaznim Jimmy Choo čizmama sa zaobljenim vrhom.

