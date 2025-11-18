Slušaj vest

Slavna zvezda Paris Hilton progovorila je o tvrdnjama da je Gislejn Maksvelnavodno pokušala da je uvuče u mrežu pedofila Džefrija Epstajna nakon što su se upoznali na zabavi.

Hilton (44) je rekla da se ne seća da je upoznala osuđenog trgovca ljudima.

Paris Hilton Foto: Profimedia

„Ne sećam se da sam je ikada upoznala. Ja sam ona vrsta imena koja privlači klikove“, rekla je Hilton za Sandej tajms u intervjuu objavljenom u subotu.

Kako je došlo do priče o susretu

Spekulacije su počele nakon što je Hiltonin bivši prijatelj, Kristofer Mejson, u dokumentarcu iz 2020. godine „Preživeti Džefrija Epštajna“ tvrdio da je Maksvel uočila Hilton, tada 19-godišnjakinju, na zabavi u Njujorku i navodno rekao:

„Ona bi bila savršena za Džefrija.“

Prema njegovim rečima, Maksvel je potom pitala svoje prijatelje da li mogu da je upoznaju sa naslednicom, koja je upravo potpisala ugovor sa agencijom za modele Donalda Trampa.

Maksvel je bila u vezi sa Epstajnom nekoliko godina i bio je poznat kao njegov saradnik, koji je regrutovala devojke za Epstajna na zabavama. Epstajn je umro u zatvoru čekajući na federalne optužbe za trgovinu ljudima, a Maksvel je osuđena na 20 godina zatvora 2022. godine.

Gislejn Maksvel i Džefri Epstajn Foto: JOHANNES EISELE / AFP / Profimedia

Hiltonova se ne seća susreta, ali postoji fotografija.

Iako se Hiltonova ne seća Maksvelove, fotografija sa modne revije u Njujorku iz septembra 2000. godine prikazuje Paris Hilton kako razgovara sa Trampom, dok Maksvelova stoji pored nje, noseći naočare za sunce i sa osmehom na licu.

Hiltonova, koja je rođena i odrasla u Njujorku, poznaje Trampa od detinjstva kroz porodične veze. U vreme fotografije, Hiltonova je bila pristalica visokog društva u usponu, pre nego što je postala zvezda rijaliti TV-a početkom 2000-ih.

Danas je Hiltonova majka dvoje dece i uglavnom se bavi aktivizmom i preduzetništvom.

Politički kontekst

Hiltonino poricanje Maksvelove priče dolazi u trenutku kada raste pritisak na Ministarstvo pravde SAD da objavi dokumenta iz istrage o Epstajnu. Ova tema je godinama izazvala brojne teorije zavere i dvostranačke kritike.

Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: screenshot YT/WatchMojo, spatuletail/Shutterstock

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je imao dugogodišnje prijateljstvo sa Epstajnom, insistira da nije imao saznanja o Epštajnovim zločinima, iako je njegovo ime pomenuto u objavljenim privatnim imejlovima.

