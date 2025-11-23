Slušaj vest

Nakon gotovo dva meseca ćutanja, slavni glumac Tom Kruz navodno je progovorio o iznenadnom raspadu 19-godišnjeg braka svoje bivše supruge, Nikol Kidman i kantri zvezde Kita Urbana.

Prema pisanju "International Business Times-a", 63-godišnji glumac smatra da je Nikolin razvod "karma" za način na koji ga je tretirala nakon njihovog razvoda 2001, kada je upravo on, kako tvrdi izvor, pokupio većinu krivice u javnosti.

U galeriji pogledajte fotografije Toma Kruza i Nikol Kidman iz perioda dok su bili u braku:

Tom Kruz i Nikol Kidman Foto: Profimedia

"Kad su se Tom i Nikol razveli, sav je pritisak pao na njega, a ona je dobila svu simpatiju javnosti. Godinama se nosio s imidžem ‘negativca‘", rekao je izvor blizak glumcu, prenosi Daily Mail.

Prema istom izvoru, Kruza je posebno pogodilo što je Kidman svojevremeno u javnosti komentarisala njegovu visinu i predstavljala sebe kao žrtvu, dok je on o svemu ćutao.

Nikol Kidman i Tom Kruz
Nikol Kidman i Tom Kruz Foto: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

"Sada, kad se i njen drugi brak raspao, Tom navodno smatra da je ‘dokazao svoje‘. Pratio je vesti o razvodu i, iako mu je žao što prolazi kroz težak period, smatra da se ovde radi o čistoj karmi", tvrdi izvor.

Tom i Nikol bili su jedan od najpoznatijih holivudskih parova 90-ih, a njihov razvod 2001. šokirao je svet. Navodno je do razlaza došlo nakon što je Nikol odbila da sebe i njihovu tada usvojenu decu, Konora i Isabelu, uvede u sajentologiju.

profimedia-1043926885.jpg
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Kruz se 2006. ponovo oženio, i to glumicom Kejti Holms, s kojom ima danas 19-godišnju ćerku Suri. Tom i Kejti razveli su se 2012, a glumac je od tada udaljen i od bivše supruge i od ćerke.

U međuvremenu, Kit Urban se neočekivano vratio na društvene mreže nakon gotovo dva meseca ćutanja od objave razvoda. Kantri zvezda je objavila je video u kom predstavlja svoj novi američki TV šou "The Road", takmičenje mladih kantri talenata u kom će pobednik otvoriti Urbanovu nadolazeću turneju.

U galeriji pogledajte fotografije Kita Urbana i Nikol Kidma dok su bili u braku:

Nikol Kidman i Kit Urban se razvode nakon 19 godina braka Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

U prvoj epizodi Urban otvoreno govori o tome koliko je teško živeti na turneji, opisavši i trenutke potpune usamljenosti i iscrpljenosti. "To je poziv. Radiš to ili ne uspeš. Kad se probudiš u autobusu u 3.30 ujutro, bolestan i usamljen, pitaš se: ‘Zašto ovo radim?‘ Odgovor može biti samo jedan - zato što sam rođen za to."

Podsetimo, Nikol Kidman je 30. septembra predala zahtev za razvod, čime je okončan dugi brak, tokom kog su odgajali dve ćerke, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).

Nikol Kidman i Kit Urban
Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bliski izvori tvrde da su ih razdvojila stalna putovanja i prezauzeti rasporedi koji su stvorili "manjak intimnosti". Neki pak tvrde da Urban prolazi kroz "krizu srednjih godina" i da je u poslednje vreme donosio "zbunjujuće odluke".

Iako se ranije pisalo da je Nikol bila "šokirana" Urbanovom odlukom, na kraju je upravo ona zvanično pokrenula razvod, navodeći "nepomirljive razlike", prenosi Jutarnji.hr.

