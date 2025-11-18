Slušaj vest

Britanska kraljevska kovnica odlučila je da oda počast Frediju Merkjuriju, frontmenu rok grupe Queen, novim kovanicama s njegovim likom, za koje je muzičareva sestra rekla da bi mu mnogo značila. Nove kovanice prikazuju harizmatičnog muzičara usred nastupa, uz njegov potpis. Kraljevska kovnica saopštila je da detalji kovanica kroz pažljivo osmišljen dizajn govore o Merkjurijevom izvanrednom talentu.

40. godišnjica Live Aida

Pevačev raspon glasa od četiri oktave predstavljen je notnim zapisom s linijom koja spaja najniže i najviše tonove, a ivica kovanice inspirisana je metalnom narukvicom koju je Merkjuri nosio tokom Live Aid nastupa. Neki od primeraka su u boji, pa oživljavaju muzičarevu poznatu žutu jaknu i njegovu živopisnu energiju, prenosi agencija dpa.

Nova kovanica predstavljena je u godini kad se obeležava i 40. godišnjica Live Aid koncerta iz 1985, kao i izlaska Merkjurijevog solo albuma "Mr Bad Guy". Kovanice su od utorka dostupne za prodaju na stranici britanske Kraljevske kovnice – najpovoljnija košta 18,5, a najskuplja čak 9.350 funti.